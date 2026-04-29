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Centro de negocios Elizabetes 45

Riga, Letonia
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ID: 15856
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 671
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 29/4/26

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  • País
    Letonia
  • Ciudad
    Riga
  • Dirección
    Elizabetes iela, 45 47 Kitija Paukina

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El espacio de oficina está disponible en la calle Elizabetes 45/47, situada en el centro de Riga. Estos locales de oficina están totalmente equipados con modernos sistemas de ventilación y acondicionamiento del aire, proporcionando a los empleados un ambiente de trabajo cómodo. La escalera histórica está adornada con elegantes vidrieras, añadiendo un encanto especial. El edificio está equipado con todas las comodidades y comunicaciones necesarias. La vigilancia de vídeo se lleva a cabo para garantizar la seguridad y la paz mental. La escalera no es sólo representativa sino también estéticamente agradable. Los arrendatarios tienen pleno acceso a los locales de la oficina incluso durante la noche. Cerca del edificio hay plazas de aparcamiento remuneradas, tanto cerca de la Casa de Congresos como en las inmediaciones de la calle Zaspera, así como cerca del estadio Skonto.

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