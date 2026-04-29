Centro de negocios Elizabetes 45

El espacio de oficina está disponible en la calle Elizabetes 45/47, situada en el centro de Riga. Estos locales de oficina están totalmente equipados con modernos sistemas de ventilación y acondicionamiento del aire, proporcionando a los empleados un ambiente de trabajo cómodo. La escalera histórica está adornada con elegantes vidrieras, añadiendo un encanto especial. El edificio está equipado con todas las comodidades y comunicaciones necesarias. La vigilancia de vídeo se lleva a cabo para garantizar la seguridad y la paz mental. La escalera no es sólo representativa sino también estéticamente agradable. Los arrendatarios tienen pleno acceso a los locales de la oficina incluso durante la noche. Cerca del edificio hay plazas de aparcamiento remuneradas, tanto cerca de la Casa de Congresos como en las inmediaciones de la calle Zaspera, así como cerca del estadio Skonto.