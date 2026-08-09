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Saulkrasti, Letonia
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$101,095
Año de construcción 2011
El proyecto de la República del Sol se encuentra en el soleado de la República en la costa del Mar Báltico, la ciudad saulkrasti, el estuario de Гīšup, a 150 m del mar. Residencial diseñado para estar en plena armonía con el entorno circundante, la arquitectura creada por la Oficina del arqu…
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