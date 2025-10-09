  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Riga
  4. Inmuebles comerciales Stērstu nami I kārta

Inmuebles comerciales Stērstu nami I kārta

Riga, Letonia
de
$68,657
;
7
Dejar una solicitud
ID: 32615
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1225
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 9/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Letonia
  • Ciudad
    Riga

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025

Localización en el mapa

Riga, Letonia
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Comercio Shefela Nams
Riga, Letonia
Precio en demanda
Comercio Tirgoņu iela 11
Riga, Letonia
de
$250,043
Comercio Krāsotāju 13
Riga, Letonia
de
$47,406
Comercio Brīvības 224
Riga, Letonia
de
$261
Comercio LOFTS&ROSEGOLD
Riga, Letonia
de
$140,592
Está viendo
Inmuebles comerciales Stērstu nami I kārta
Riga, Letonia
de
$68,657
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Comercio Rembates 8
Comercio Rembates 8
Comercio Rembates 8
Comercio Rembates 8
Comercio Rembates 8
Mostrar todo Comercio Rembates 8
Comercio Rembates 8
Riga, Letonia
de
$48,822
Año de construcción 2019
Complejo recién construido. El complejo consta de dos casas residenciales de 10 plantas, situadas en un terreno bien mantenido en Plavnieki! Información adicional Casa residencial Rembates 8 para la vida moderna y económica! El complejo consta de dos edificios residenciales de 10 plantas, u…
Agencia
REALAT real estate
Dejar una solicitud
Comercio HOFFMANN REZIDENCE
Comercio HOFFMANN REZIDENCE
Comercio HOFFMANN REZIDENCE
Comercio HOFFMANN REZIDENCE
Comercio HOFFMANN REZIDENCE
Mostrar todo Comercio HOFFMANN REZIDENCE
Comercio HOFFMANN REZIDENCE
Riga, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2021
Apartamentos Premium con vistas al río Daugava y al casco antiguo! offmann Rezidence at 13 Kugu str. es uno de los edificios más importantes de Riga diseñado por el famoso arquitecto-técnico letón Wilhelm Hoffmann (1869-1945), que está diseñado en diferentes formas Neo-Renaissance. La ubica…
Agencia
REALAT real estate
Dejar una solicitud
Comercio EZERA SOLO
Comercio EZERA SOLO
Comercio EZERA SOLO
Comercio EZERA SOLO
Comercio EZERA SOLO
Mostrar todo Comercio EZERA SOLO
Comercio EZERA SOLO
Riga, Letonia
de
$30,465
Año de construcción 2023
El proyecto "EZERA SOLO" se encuentra en Ezermalas Street 4, Riga Mežaparks, en el espacio entre Ezermalas, Viskali, Sprukstes y Mailīšu Streets. El edificio está situado en una zona tranquila, verde, cerrada con caminos pavimentados, un parque infantil y una zona de recreación, haciendo que…
Agencia
REALAT real estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir