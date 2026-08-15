Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Residencial
  4. Casa

Casas en Venta en Letonia

;
Jurmala
367
Riga
167
Babites pagasts
60
Marupe
36
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
867 propiedades total found
Casa 10 habitaciones en Garkalnes pagasts, Letonia
UP UP
Casa 10 habitaciones
Garkalnes pagasts, Letonia
Habitaciones 10
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 357 m²
Número de plantas 3
✨ Estamos encantados de presentar esta casa espaciosa y acogedora, perfectamente adaptada pa…
$328,972
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
Русский
Casa en Jurmala, Letonia
Casa
Jurmala, Letonia
$1,01M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa 6 habitaciones en Trenci, Letonia
Casa 6 habitaciones
Trenci, Letonia
Habitaciones 6
Área 260 m²
Número de plantas 2
$294,288
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 4 habitaciones en Bauska, Letonia
Casa 4 habitaciones
Bauska, Letonia
Habitaciones 4
Área 183 m²
Número de plantas 2
$183,453
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 5 habitaciones en Ozolnieki, Letonia
Casa 5 habitaciones
Ozolnieki, Letonia
Habitaciones 5
Área 114 m²
Piso 2
$241,571
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa en Rutki, Letonia
Casa
Rutki, Letonia
$669,360
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Casa 4 habitaciones en Kekavas pagasts, Letonia
Casa 4 habitaciones
Kekavas pagasts, Letonia
Habitaciones 4
Área 120 m²
Piso 1/2
$276,698
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 7 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 7 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 490 m²
Ofrecemos a la venta una amplia casa familiar a 100m del Parque Natural de Lielupe Ragakāpa!…
$423,289
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 4 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Área 230 m²
Ofrecemos a la venta una casa privada moderna. La casa se encuentra en la zona duna, en el t…
$939,243
Dejar una solicitud
Casa en Riga, Letonia
Casa
Riga, Letonia
Área 875 m²
Piso 3/3
¡Chalet privado en Baltezers para venta! Ubicación asombrosa directamente en el lado del lag…
$1,29M
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 6 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 6
Área 305 m²
Número de plantas 2
remodelación moderna, totalmente amueblada, cocina integrada, chimenea, sauna, calefacción p…
$452,520
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIP Real
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 6 habitaciones en Priedkalne, Letonia
Casa 6 habitaciones
Priedkalne, Letonia
Habitaciones 6
Área 499 m²
Número de plantas 2
Prižkalne es un pueblo de millonarios letones, situado a pocos kilómetros de Riga, en la cos…
$651,600
Dejar una solicitud
Casa 79 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 79 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 79
Área 2 682 m²
Número de plantas 6
El edificio, 15 Peldu Street, situado en el mismo centro de Riga, fue construido en 1986 dur…
$4,61M
Dejar una solicitud
Casa 10 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 10 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 10
Área 210 m²
Número de plantas 2
casa en el centro de Jurmala en el lado del mar. La superficie de la casa es de 210 m2, una …
$212,069
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Kekavas pagasts, Letonia
Casa 8 habitaciones
Kekavas pagasts, Letonia
Habitaciones 8
Área 319 m²
Piso 1/3
$372,379
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa en Vandzenes pagasts, Letonia
Casa
Vandzenes pagasts, Letonia
Combinación perfecta de estilo casa de campo. Buena casa de estar donde una parte de la casa…
$228,276
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa en Riga, Letonia
Casa
Riga, Letonia
Área 410 m²
Número de plantas 3
$948,699
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa en Riga, Letonia
Casa
Riga, Letonia
Área 2 508 m²
Hogar en la calle Viljandi 10, Riga1. Información general sobre el sitio web:-El edificio fu…
$4,70M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 6 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 6 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 6
Área 590 m²
Número de plantas 3
Tres edificios están situados en un territorio ajardinado - la casa principal de 440 m2; que…
$986,261
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIP Real
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 5 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 5 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 5
Área 155 m²
Piso 2/2
Excelente ubicación - a sólo 50 metros del mar. El sitio se encuentra de tal manera que el s…
$917,900
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Sebruciems, Letonia
Casa 5 habitaciones
Sebruciems, Letonia
Habitaciones 5
Área 310 m²
Piso 2/2
$802,964
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa en Riga, Letonia
Casa
Riga, Letonia
$455,057
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa 8 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 8 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 346 m²
Una casa moderna y elegante en la costa del mar está a sólo 100 metros de la playa!La superf…
$3,64M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Área 160 m²
Número de plantas 3
Casa de remo en la zona duna Completamente nueva casa. Se encuentra en un lugar cómodo, tran…
$556,947
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIP Real
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Área 140 m²
Número de plantas 2
Una casa de madera está a la venta junto al río Lielupe, en Melluži, en la calle Saulgriežu.…
$370,138
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIP Real
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa en Jurmala, Letonia
Casa
Jurmala, Letonia
Esta propiedad está destinada a cualquier persona que aprecia la alta calidad y quiere vivir…
$1,00M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa 5 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 5 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 5
Área 230 m²
En un lugar tranquilo, una casa ecológica se vende en la orilla del río.- Área cerrada con 5…
$314,606
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 20 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 20 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 20
Área 751 m²
Piso 4/4
Venta de un complejo residencial inacabado en el centro de Riga. Superficie total 998 metros…
$1,07M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Durbes pagasts, Letonia
Casa 4 habitaciones
Durbes pagasts, Letonia
Habitaciones 4
Área 200 m²
Número de plantas 2
$214,911
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 4 habitaciones en Vecumnieki, Letonia
Casa 4 habitaciones
Vecumnieki, Letonia
Habitaciones 4
Área 95 m²
Número de plantas 1
$80,713
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu

Tipos de propiedades en Letonia

villas
adosados

Parámetros de las propiedades en Letonia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir