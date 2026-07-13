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Centro de negocios Peldu iela 26/28

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Última actualización: 7/4/26

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  • País
    Letonia
  • Ciudad
    Riga
  • Dirección
    Marstalu iela, 21

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PRESTIGIOUS OFFICE SPACE FOR RENT IN THE HEART OF OLD TOWN – PELDU STREET 26/28 Trabaja en un lugar donde la historia, el prestigio y la energía empresarial se reúnen. Espacios de oficina en Peldu Street 26/28 ofrecen una oportunidad única para crecer su negocio en uno de los lugares más buscados en Riga, justo en el corazón del casco antiguo. ¿Por qué elegir estos locales? Primera ubicación – a pocos pasos de la orilla del río Daugava, rodeado de restaurantes, cafeterías, bancos y hoteles. Perfecto para acoger clientes y mejorar su imagen de empresa. Edificio histórico con carácter – arquitectura auténtica, techos altos y espaciosos diseños crean un ambiente de trabajo prestigioso e inspirador. Diseño flexible – adecuado tanto para oficinas privadas como para conceptos de espacio abierto. Acceso conveniente – excelentes conexiones de transporte público y opciones de aparcamiento cercanas. Ambiente dinámico de negocios – un área comercial vibrante que fomenta el networking y el crecimiento. Ideal para: – firmas de abogados – empresas financieras y de consultoría – Equipos de TI y creativos – oficinas representativas y start-ups Da una fuerte primera impresión. Esta no es sólo una oficina — es una dirección que funciona para su negocio. Contacta con nosotros hoy para organizar una vista y encontrar el espacio perfecto para tu negocio en Old Town!

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