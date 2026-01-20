  1. Realting.com
Inmuebles comerciales Shefela Nams

Riga, Letonia
Precio en demanda
;
10
ID: 25135
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1513
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 20/1/26

Localización

  • País
    Letonia
  • Ciudad
    Riga

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025

Sobre el complejo

"Scheffel House" es un encantador edificio residencial Art Nouveau en 5 Baznīcas Street, construido en 1907 a un diseño de Friedrich Scheffel. La propiedad consta de dos edificios - un frente y un patio, y aunque el espacio disponible y el suministro de apartamentos en los dos edificios difieren, están unidos por alto potencial, tanto por la ubicación central cerca del Monumento a la Libertad como del Gabinete de Ministros, y el valor histórico y arquitectónico del edificio. El edificio delantero ofrece apartamentos de 50 a 140 m2. Estas viviendas están decoradas con evidencia histórica única - parquet de madera y ornamentos de techo, vidrieras originales y escaleras de madera tallada en las escaleras. Estos apartamentos se ofrecen en su condición actual para que los nuevos propietarios no se vean privados de la oportunidad de rediseñar las habitaciones y así preservar los detalles auténticos. La fachada también ofrece una selección de dos viviendas destacadas en los pisos tercero y cuarto, que tienen balcones románticos frente a la calle Baznîcas. Los residentes de ambos edificios también disfrutarán de beneficios compartidos. Por ejemplo, usted será capaz de comprar salas de almacenamiento, utilizar el almacenamiento de bicicletas y un cuarto de lavandería dedicado. El Courtyard House ofrece apartamentos de color blanco que van desde 15 hasta 40 m2. Los apartamentos disponen de calefacción por suelo radiante con sistema de recuperación de calor y ascensor. Según los desarrolladores, estos serán excelentes propiedades para fines de inversión con potencial en el mercado de alquiler, y también puede ser el primer hogar para una persona joven y dinámica

Riga, Letonia
Inmuebles comerciales Shefela Nams
Riga, Letonia
Precio en demanda
Realting.com
Ir