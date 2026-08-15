Villas en venta en Letonia

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Villa en Kokneses pagasts, Letonia
Villa
Kokneses pagasts, Letonia
Un lugar donde el tiempo disminuye y comienza la verdadera relajación. Deja atrás las preocu…
$2,05M
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Villa en Riga, Letonia
Villa
Riga, Letonia
Una mansión con un edificio de troncos y una segunda casa residencial en el territorio. Zona…
$742,229
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Villa en Rendas pagasts, Letonia
Villa
Rendas pagasts, Letonia
Manor con una rica historia, un parque señorial centenario con un lago de 7000 m2. En la pri…
$146,410
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Villa en Praulienas pagasts, Letonia
Villa
Praulienas pagasts, Letonia
El encantador castillo de Lazdona Manor tiene una larga historia, habiendo experimentado sus…
$157,824
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Villa en Elejas pagasts, Letonia
Villa
Elejas pagasts, Letonia
La propiedad es una excepcional finca de caza y deer-breeding situada en 96.4 hectáreas de t…
$3,75M
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