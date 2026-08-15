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Inversiones Inmobiliarias en Letonia

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Riga
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Jurmala
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20 propiedades total found
De inversiones en Riga, Letonia
De inversiones
Riga, Letonia
Una oferta exclusiva en el mercado inmobiliario de Letonia - una oferta de inversión a 3 km …
$2,79M
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De inversiones 2 815 m² en Jurmala, Letonia
De inversiones 2 815 m²
Jurmala, Letonia
Área 2 815 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos un proyecto de inversión atractivo en el centro de Jurmala - en la avenida Dzintar…
$1,75M
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De inversiones 3 000 m² en Jurmala, Letonia
De inversiones 3 000 m²
Jurmala, Letonia
Área 3 000 m²
Piso 5/5
Ofrecemos la compra de un edificio sin terminar en Jurmala, distrito de Sloka. Zona de desca…
$1,76M
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De inversiones 1 740 m² en Jurmala, Letonia
De inversiones 1 740 m²
Jurmala, Letonia
Habitaciones 20
Área 1 740 m²
Piso 4/4
Servicio de limpieza en venta en Bulduri - en el corazón de Jurmala, justo en la costa, just…
$3,38M
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De inversiones en Riga, Letonia
De inversiones
Riga, Letonia
Número de plantas 3
La tierra se sitúa en una parte tranquila de Riga, Darzciems. Las escuelas, los jardines de …
$704,432
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De inversiones 1 309 m² en Riga, Letonia
De inversiones 1 309 m²
Riga, Letonia
Área 1 309 m²
Piso 1/3
Selling a building with a tenant - kindergarten Creakids, an international network (about 50…
$1,16M
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TekceTekce
De inversiones en Riga, Letonia
De inversiones
Riga, Letonia
Vezaki, este es uno de los balnearios más populares de Riga. Es un antiguo pueblo de pescado…
$1,75M
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De inversiones en Marupe, Letonia
De inversiones
Marupe, Letonia
Las playas Jurmala magníficas de la arena blanca en la enmarcación de dunas de oro y pinos l…
$757,981
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De inversiones 1 900 m² en Riga, Letonia
De inversiones 1 900 m²
Riga, Letonia
Área 1 900 m²
Ya que la venta se ofrece el complejo de la inversión, consistiendo en dos parcelas de tierr…
$939,243
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De inversiones 500 m² en Semes pagasts, Letonia
De inversiones 500 m²
Semes pagasts, Letonia
Habitaciones 11
Área 500 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos comprar un exclusivo complejo operativo de recreación en la naturaleza, lejos del …
$1,15M
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De inversiones 650 m² en Jurmala, Letonia
De inversiones 650 m²
Jurmala, Letonia
Habitaciones 10
Área 650 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos comprar un edificio con un amplio territorio privado, que se encuentra en Jurmala,…
$1,11M
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De inversiones 44 000 m² en Liepaja, Letonia
De inversiones 44 000 m²
Liepaja, Letonia
Área 44 000 m²
Principales territorios:- Una parcela de terreno con una superficie total de 17,6 hectáreas …
$4,70M
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De inversiones en Jurmala, Letonia
De inversiones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 2
Piso 1/3
Proyecto de inversión: tierra con un proyecto en el centro de Jurmala, cerca del mar, la cal…
$1,09M
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De inversiones 1 640 m² en Jurmala, Letonia
De inversiones 1 640 m²
Jurmala, Letonia
Habitaciones 32
Área 1 640 m²
Piso 4/4
Proyecto de inversión en Bulduri, consta de una parcela de 3748 m2 y un edificio con una sup…
$1,39M
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De inversiones 3 722 m² en Riga, Letonia
De inversiones 3 722 m²
Riga, Letonia
Área 3 722 m²
Ofrecemos a la venta un edificio administrativo en la zona de Riga Puerto Comercial.El edifi…
$616,823
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De inversiones en Riga, Letonia
De inversiones
Riga, Letonia
Ofrecemos una excelente parcela de tierra desde el centro de Jurmala - Maiori, en la calle. …
Precio en demanda
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De inversiones 8 000 m² en Jurmala, Letonia
De inversiones 8 000 m²
Jurmala, Letonia
Área 8 000 m²
Un objeto de la inversión con un terreno total de 8.000 m2 se está vendiendo. En el terreno …
$1,38M
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De inversiones 12 114 m² en Jurmala, Letonia
De inversiones 12 114 m²
Jurmala, Letonia
Área 12 114 m²
An investment object with a total land area of 12114 m2 is being sold. On the land area ther…
$2,31M
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De inversiones 35 000 m² en Riga, Letonia
De inversiones 35 000 m²
Riga, Letonia
Área 35 000 m²
Ofrecemos comprar una gran instalación industrial cerca del centro de Riga (distrito de Rumb…
$3,07M
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De inversiones 1 200 m² en Riga, Letonia
De inversiones 1 200 m²
Riga, Letonia
Área 1 200 m²
Número de plantas 4
Infraestructura buena, centro de la ciudad, la estación central es la disponibilidad del tra…
$2,09M
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