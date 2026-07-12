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Centro de negocios Lacplesa plaza

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ID: 35090
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1550
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 20/5/26

Localización

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  • País
    Letonia
  • Ciudad
    Riga
  • Dirección
    Lacplesa iela, 74

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Lāčplēša Plaza: Patrimonio industrial en A-class performance Un nuevo hito empresarial, Lāčplēša Plaza, abre sus puertas en el histórico distrito industrial de Riga. El edificio combina la crudeza histórica con la comodidad moderna de clase A y los más altos estándares de construcción. Características del proyecto: Superficie total: 1812,5 m2 en 5 plantas Arquitectura: un proyecto de arquitectura DUAL Construcción: garantía de calidad por MAPRI Būve Interior: ambiente con detalles de hormigón expuesto, creado por Design Space Art Excelencia técnica y estética: Altura de techo: 3 metros, proporcionando una sensación de amplitud Facade: soluciones de acabado de baldosas de alta calidad Sistemas de ingeniería: iluminación LED eficiente energética, calefacción moderna, ventilación y refrigeración para un microclima óptimo Lāčplēša Plaza es una opción estratégica para las empresas que buscan una identidad única y un entorno de trabajo funcional en el epicentro del desarrollo urbano.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

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Riga, Letonia
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