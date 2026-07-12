Centro de negocios Lacplesa plaza

Lāčplēša Plaza: Patrimonio industrial en A-class performance Un nuevo hito empresarial, Lāčplēša Plaza, abre sus puertas en el histórico distrito industrial de Riga. El edificio combina la crudeza histórica con la comodidad moderna de clase A y los más altos estándares de construcción. Características del proyecto: Superficie total: 1812,5 m2 en 5 plantas Arquitectura: un proyecto de arquitectura DUAL Construcción: garantía de calidad por MAPRI Būve Interior: ambiente con detalles de hormigón expuesto, creado por Design Space Art Excelencia técnica y estética: Altura de techo: 3 metros, proporcionando una sensación de amplitud Facade: soluciones de acabado de baldosas de alta calidad Sistemas de ingeniería: iluminación LED eficiente energética, calefacción moderna, ventilación y refrigeración para un microclima óptimo Lāčplēša Plaza es una opción estratégica para las empresas que buscan una identidad única y un entorno de trabajo funcional en el epicentro del desarrollo urbano.