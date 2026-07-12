Centro de negocios Lacplesa plaza

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Lāčplēša Plaza: Patrimonio industrial en A-class performance
Un nuevo hito empresarial, Lāčplēša Plaza, abre sus puertas en el histórico distrito industrial de Riga. El edificio combina la crudeza histórica con la comodidad moderna de clase A y los más altos estándares de construcción.
Características del proyecto:
Superficie total: 1812,5 m2 en 5 plantas
Arquitectura: un proyecto de arquitectura DUAL
Construcción: garantía de calidad por MAPRI Būve
Interior: ambiente con detalles de hormigón expuesto, creado por Design Space Art
Excelencia técnica y estética:
Altura de techo: 3 metros, proporcionando una sensación de amplitud
Facade: soluciones de acabado de baldosas de alta calidad
Sistemas de ingeniería: iluminación LED eficiente energética, calefacción moderna, ventilación y refrigeración para un microclima óptimo
Lāčplēša Plaza es una opción estratégica para las empresas que buscan una identidad única y un entorno de trabajo funcional en el epicentro del desarrollo urbano.
Características del objeto
Detalles de la propiedad
Año de construcción
2026
Localización en el mapa
Riga, Letonia
Educación
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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