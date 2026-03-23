Centro de negocios Delu 4

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Proyecto: Reconstrucción importante de un edificio industrial histórico en un centro de oficinas Clase A.
Superficie: Superficie total ~12.000 m2 (placas de suelo de hasta 2.000 m2, divisible de 330 m2).
Alquiler: Aprox. 16.00 EUR/m2 (incluye el ajuste según las necesidades del arrendatario).
Precio del servicio: ~2.50 EUR/m2 + utilidades.
Sostenibilidad: BREEAM Certificación en uso, Planta solar de techo de 180 kW, moderno control climático de la bobina.
Servicios: Nuevo aparcamiento multi pisos (50 EUR/espacio), puente peatonal al centro académico LU, restaurante "Daily", gimnasio, carga EV.
Disponibilidad: Reconstrucción completa prevista para su finalización en el verano 2025.
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