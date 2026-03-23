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Centro de negocios Delu 4

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ID: 34988
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1546
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 23/3/26

Localización

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  • País
    Letonia
  • Ciudad
    Riga
  • Dirección
    Mukusalas iela, 42 d

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025

Sobre el complejo

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Русский Русский
Proyecto: Reconstrucción importante de un edificio industrial histórico en un centro de oficinas Clase A. Superficie: Superficie total ~12.000 m2 (placas de suelo de hasta 2.000 m2, divisible de 330 m2). Alquiler: Aprox. 16.00 EUR/m2 (incluye el ajuste según las necesidades del arrendatario). Precio del servicio: ~2.50 EUR/m2 + utilidades. Sostenibilidad: BREEAM Certificación en uso, Planta solar de techo de 180 kW, moderno control climático de la bobina. Servicios: Nuevo aparcamiento multi pisos (50 EUR/espacio), puente peatonal al centro académico LU, restaurante "Daily", gimnasio, carga EV. Disponibilidad: Reconstrucción completa prevista para su finalización en el verano 2025.

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Riga, Letonia
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