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Villas en venta en Litochoro, Grecia

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Villa en Litochoro, Grecia
Villa
Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 300 m²
Venta villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta …
$885,531
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Agencia
Grekodom Development
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