Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Casandra
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Casandra, Grecia

;
Villa Borrar
Eliminar
11 propiedades total found
Villa en Casandra, Grecia
Villa
Casandra, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Property Code: HPS5025 - Villa FOR SALE in Kassandra Sani for € 350.000 . This 115.00 sq. m…
$402,798
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Casandra, Grecia
Villa 3 habitaciones
Casandra, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Introduciendo una impresionante casa unifamiliar en un complejo en Halkidiki, Grecia. Esta p…
$455,640
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa en Casandra, Grecia
Villa
Casandra, Grecia
Dormitorios 5
Área 350 m²
Venta villa de 2 plantas de 350 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. Planta baja const…
$885,531
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Casandra, Grecia
Villa
Casandra, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Código de propiedad: HPS5704 - Villa FOR SALE in Kassandra Kassandreia for € 480.000 . Esta …
$552,409
Dejar una solicitud
Villa en Casandra, Grecia
Villa
Casandra, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Código de propiedad: HPS5694 - Villa FOR SALE in Kassandra Kassandreia for € 430.000 . Esta …
$494,867
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Casandra, Grecia
Villa 4 habitaciones
Casandra, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Situado en la pintoresca región de Halkidiki, esta amplia maisonette ofrece una vista abiert…
$227,820
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
TekceTekce
Villa 6 habitaciones en Casandra, Grecia
Villa 6 habitaciones
Casandra, Grecia
Habitaciones 6
Número de plantas 3
Details  Number of floors in the building: 4 Year of construction: 2020 Number of rooms: 6 T…
$1,75M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Villa 6 habitaciones en Casandra, Grecia
Villa 6 habitaciones
Casandra, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Hermosa maisonette en un lugar notable en Kassandra, en el corazón de Halkidiki. La propieda…
$296,166
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa en Casandra, Grecia
Villa
Casandra, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Detached country house on 2 floors with 100 sq meters, strategically located near Kassandra,…
$380,714
Dejar una solicitud
Villa en Casandra, Grecia
Villa
Casandra, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
The property is a stunning home in a popular location that offers a tranquil and serene envi…
$353,109
Dejar una solicitud
Villa en Casandra, Grecia
Villa
Casandra, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
The villa consists of three levels, the first of which is a large living room combined with …
$2,39M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir