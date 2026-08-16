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Villas en venta en Trilofos, Grecia

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Villa en Trilofos, Grecia
Villa
Trilofos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 498 m²
Número de plantas 3
Venta: Esta impresionante villa en Trilofos ofrece un lujoso estilo de vida con su condición…
$1,14M
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Agencia
Vista Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Villa en Trilofos, Grecia
Villa
Trilofos, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 380 m²
Property Code: HPS3731 - Villa FOR SALE in Mikra Trilofo for € 800.000 . This 380 sq. m. fu…
$920,682
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