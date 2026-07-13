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Villas en venta en Oraiokastro, Grecia

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6 propiedades total found
Villa en Oreokastro Municipality, Grecia
Villa
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 12
Área 800 m²
Se vende villa de 3 plantas de 800 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta …
$566,740
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Villa en Oreokastro Municipality, Grecia
Villa
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 6
Área 584 m²
Venta villa de 3 plantas de 584 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja c…
$1,13M
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Villa en Oreokastro Municipality, Grecia
Villa
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 500 m²
Venta villa de 2 plantas de 500 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja c…
$1,00M
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OkeaskOkeask
Villa en Oreokastro Municipality, Grecia
Villa
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 5
Área 320 m²
🏡 Villa de lujo de 3 niveles en venta – 320 metros cuadrados – Suburbios de Salónica (Meliss…
$401,441
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Villa en Oreokastro Municipality, Grecia
Villa
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 500 m²
En venta 5 - villa de 500 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El sótano semi - co…
$1,25M
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Villa en Oreokastro Municipality, Grecia
Villa
Oreokastro Municipality, Grecia
Área 660 m²
Le presentamos una villa de lujo diseñada en estilo neoclásico. Una villa se encuentra en la…
$1,48M
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TekceTekce

Parámetros de las propiedades en Oraiokastro, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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