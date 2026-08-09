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Villas en venta en Epanomi, Grecia

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Villa en Epanomi, Grecia
Villa
Epanomi, Grecia
Dormitorios 5
Área 350 m²
Venta villa de 2 plantas de 350 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement…
$1,65M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Villa en Epanomi, Grecia
Villa
Epanomi, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Property Code: HPS4933 - Villa FOR SALE in Epanomi Center for € 900.000 . This 450 sq. m. …
$1,04M
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