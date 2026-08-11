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Villas en venta en Neoi Epivates, Grecia

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Villa en Neoi Epivates, Grecia
Villa
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 3
Área 930 m²
Venta villa de 3 plantas de 930 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja c…
$4,01M
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Villa en Neoi Epivates, Grecia
Villa
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 5
Área 550 m²
Venta villa de 3 plantas de 550 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja c…
$944,567
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Villa en Neoi Epivates, Grecia
Villa
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 4
Área 500 m²
Se vende villa de 3 plantas de 500 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El semisótan…
$1,42M
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