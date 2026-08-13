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Villas en venta en Peristasi, Grecia

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Villa en Peristasi, Grecia
Villa
Peristasi, Grecia
Dormitorios 5
Área 170 m²
En venta en construcción 2 - villa de 170 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta b…
$152,386
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Grekodom Development
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Villa en Peristasi, Grecia
Villa
Peristasi, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Se vende villa de 2 plantas de 400 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja con…
$649,390
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