Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Thessaloniki Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Thessaloniki Municipal Unit, Grecia

;
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 7 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 7
Área 460 m²
This luxurious secluded villa with panoramic views and a spacious private plot is located in…
$813 563
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Thessaloniki Municipal Unit, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir