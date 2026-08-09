Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Peloponnese, Western Greece and the Ionian
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Peloponnese Western Greece and the Ionian, Grecia

;
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
19
Municipality of Northern Corfu
6
Municipality of Southern Corfu
5
Municipio de Zacinto
4
Mostrar más
Hotel Borrar
Eliminar
68 propiedades total found
Hotel 410 m² en Barbati, Grecia
Hotel 410 m²
Barbati, Grecia
Área 410 m²
Moderno complejo privado en venta en la isla de Corfu. El complejo consta de seis apartament…
$2,60M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 400 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 400 m²
Ioanian Islands, Grecia
Área 400 m²
Un pequeño hotel acogedor en venta en la costa este de la isla Corfu. El hotel consta de 13 …
$3,54M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 335 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 335 m²
Ioanian Islands, Grecia
Área 335 m²
La propiedad se encuentra en Agios Gordios, un complejo de verano muy popular con naturaleza…
$767,461
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Hotel 480 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 480 m²
Ioanian Islands, Grecia
Dormitorios 12
Área 480 m²
Venta hotel de 480 metros cuadrados en la isla de Corfu. El hotel tiene 3 niveles. Planta ba…
$1,59M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 768 m² en Lakopetra, Grecia
Hotel 768 m²
Lakopetra, Grecia
Área 768 m²
El hotel - hostal está situado en las orillas del complejo pueblo de Niforeika en la penínsu…
$1,30M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 720 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 720 m²
Ioanian Islands, Grecia
Área 720 m²
En venta, un hotel de 4 plantas de 720 metros cuadrados en el centro de la ciudad principal …
$1,06M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 800 m² en Kato Agios Markos, Grecia
Hotel 800 m²
Kato Agios Markos, Grecia
Área 800 m²
Un complejo hotelero en venta en el norte de Corfu, en Sidari! El complejo tiene una superfi…
$3,52M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 4 600 m² en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Hotel 4 600 m²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 4 600 m²
Hotel en venta en Corfu – Valor excepcional Situación: Perfectamente situado en el corazón …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 200 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 1 200 m²
Ioanian Islands, Grecia
Área 1 200 m²
Se vende hotel de 1200 metros cuadrados en la isla de Corfú. El hotel tiene un nivel. Hay ai…
$2,66M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 260 m² en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Hotel 260 m²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 260 m²
Venta hotel de 260 metros cuadrados en la isla de Corfu. El hotel tiene un nivel. Los propi…
$472,283
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 460 m² en Municipality of Corinth, Grecia
Hotel 1 460 m²
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 18
Área 1 460 m²
Venta hotel de 1460 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El hotel tiene 3 niveles.…
$2,60M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 184 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 1 184 m²
Ioanian Islands, Grecia
Área 1 184 m²
El hotel está situado en la isla de Zakinthos en la playa de arena Kalamaki. Las 33 habitaci…
$2,89M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 950 m² en Gouvia, Grecia
Hotel 950 m²
Gouvia, Grecia
Área 950 m²
En venta, un hotel de 950 metros cuadrados con una parcela de 9000 metros cuadrados. Está si…
$767,461
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 580 m² en Alykes Potamou, Grecia
Hotel 580 m²
Alykes Potamou, Grecia
Dormitorios 8
Área 580 m²
Venta hotel de 580 metros cuadrados en la isla de Corfu. El hotel tiene 3 niveles. Planta ba…
$3,54M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 660 m² en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Hotel 660 m²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 660 m²
Hotel en venta en el corazón del sur de Corfu Situado en el centro de uno de los pueblos má…
$944,567
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 400 m² en Kavos, Grecia
Hotel 400 m²
Kavos, Grecia
Área 400 m²
En venta, un hotel de 400 metros cuadrados situado en Cavos a sólo 50 metros de la playa! La…
$826,496
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 385 m² en Kato Agios Markos, Grecia
Hotel 385 m²
Kato Agios Markos, Grecia
Área 385 m²
Ofrecemos a la venta un apart hotel de 385 metros cuadrados en Sidari, al norte de Corfu. Es…
$826,496
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 300 m² en Kontokali, Grecia
Hotel 300 m²
Kontokali, Grecia
Área 300 m²
Hay un apart-hotel en venta, que consta de dos edificios y una piscina (7x15m). El edificio …
$885,531
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 3 370 m² en Platanos, Grecia
Hotel 3 370 m²
Platanos, Grecia
Área 3 370 m²
Venta hotel de 3370 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. El hotel tiene un nivel. Los…
$2,13M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel en Planos, Grecia
Hotel
Planos, Grecia
En venta, un hotel de dos plantas de 240 metros cuadrados en el pueblo de Marineika en la is…
$590,354
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 480 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 480 m²
Ioanian Islands, Grecia
Área 480 m²
Hotel en venta con una superficie de 480 metros cuadrados en la isla de Corfu. El hotel está…
$867,067
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 450 m² en Tolo, Grecia
Hotel 1 450 m²
Tolo, Grecia
Área 1 450 m²
Venta hotel de 1450 metros cuadrados en Peloponés Oriental. El hotel tiene un nivel. Los pro…
$4,49M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 734 m² en Platanos, Grecia
Hotel 1 734 m²
Platanos, Grecia
Área 1 734 m²
Venta hotel de 1734 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. El hotel tiene un nivel. Los…
$944,567
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 920 m² en Katastari, Grecia
Hotel 920 m²
Katastari, Grecia
Área 920 m²
En venta, un hermoso complejo de 920 metros cuadrados situado en la zona de Alikanas en el e…
$3,66M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 710 m² en Petriti, Grecia
Hotel 710 m²
Petriti, Grecia
Área 710 m²
Venta, un edificio sin terminar de 3 plantas de 710 metros cuadrados con vista al mar! Parc…
$277,467
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 740 m² en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Hotel 740 m²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 740 m²
En venta, un hermoso hotel junto al mar en la zona de Cavos, en el sur de Corfu. El hotel co…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 2 500 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 2 500 m²
Ioanian Islands, Grecia
Área 2 500 m²
Se ofrece a la venta un hotel que extiende las instalaciones 2.500mq.m y 3.000 parcela de ti…
$3,19M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 600 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 1 600 m²
Ioanian Islands, Grecia
Área 1 600 m²
Venta hotel de 1600 metros cuadrados en Zante. El hotel tiene un nivel. Hay: paneles solare…
$3,01M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 000 m² en Lefkada Municipality, Grecia
Hotel 1 000 m²
Lefkada Municipality, Grecia
Área 1 000 m²
En venta, un hotel de 1.000 metros cuadrados en una parcela de 1.500 metros cuadrados en la …
$3,54M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 2 577 m² en Gerolimenas, Grecia
Hotel 2 577 m²
Gerolimenas, Grecia
Área 2 577 m²
Venta hotel de 2577 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. El hotel tiene un nivel. Un…
$4,19M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Tipos de propiedades en Peloponnese Western Greece and the Ionian

bienes raíces comerciales
Realting.com
Ir