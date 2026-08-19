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Hoteles en venta en Epirus and Western Macedonia, Grecia

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Zagori Municipality
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9 propiedades total found
Hotel 370 m² en Kipoi, Grecia
Hotel 370 m²
Kipoi, Grecia
Área 370 m²
En venta, un hotel boutique en Ioannina, región de Epirus. El hotel 370 metros cuadrados alb…
$1,30M
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Hotel 1 016 m² en Sivota, Grecia
Hotel 1 016 m²
Sivota, Grecia
Área 1 016 m²
Venta hotel de 1016 metros cuadrados en Epirus. El hotel tiene un nivel. Hay: aire acondici…
$1,42M
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Hotel 1 000 m² en Kipoi, Grecia
Hotel 1 000 m²
Kipoi, Grecia
Área 1 000 m²
En venta, un hotel de 1000 metros cuadrados situado en la zona de Kipi (Kipoi) de la parte n…
$1,65M
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Traditional stone hotel of 320 sq.m. for sale in Central Zagori. It has 7 rooms (22 beds), café-bar, full FF&E equipment, and EOT license. Turnkey investment, €920,000 en Kato Pedina, Grecia
Traditional stone hotel of 320 sq.m. for sale in Central Zagori. It has 7 rooms (22 beds), café-bar, full FF&E equipment, and EOT license. Turnkey investment, €920,000
Kato Pedina, Grecia
Área 320 m²
Número de plantas 3
En el corazón del centro de Zagori, donde la arquitectura de piedra cumple con la belleza na…
Precio en demanda
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For Sale Hotel 412 sq.m. on a Plot of 924 sq.m. – Central Zagori, €590,000 en Monodendri, Grecia
For Sale Hotel 412 sq.m. on a Plot of 924 sq.m. – Central Zagori, €590,000
Monodendri, Grecia
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 412 m²
Número de plantas 2
In the heart of Zagori Villages, a unique hotel of 412 sq.m. is offered for sale, renovated …
$690,566
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Hotel 330 m² en Mazarakia, Grecia
Hotel 330 m²
Mazarakia, Grecia
Área 330 m²
Venta hotel de 330 metros cuadrados en Epirus. El hotel tiene un nivel. Los propietarios de…
$247,949
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TekceTekce
Hotel 700 m² en Elafotopos, Grecia
Hotel 700 m²
Elafotopos, Grecia
Área 700 m²
En venta maravilloso hotel en la encantadora zona de Ano Pedina en el municipio de Zagori. E…
$1,89M
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Hotel 600 m² en Pistiana, Grecia
Hotel 600 m²
Pistiana, Grecia
Área 600 m²
Venta de lujo mini hotel en un hermoso pueblo en las montañas. Un lugar ideal para vacacione…
$1,77M
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Hotel For Sale, Ioannina, 1,496 sq.m., €1,950,000 (EXCLUSIVE ASSIGNMENT) en Ioannina Municipality, Grecia
Hotel For Sale, Ioannina, 1,496 sq.m., €1,950,000 (EXCLUSIVE ASSIGNMENT)
Ioannina Municipality, Grecia
Habitaciones 19
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 496 m²
Número de plantas 3
Hotel en venta en Ioannina, una ciudad con un flujo turístico y un desarrollo económico cada…
$2,27M
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Tipos de propiedades en Epirus and Western Macedonia

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