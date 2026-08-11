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Hoteles en venta en Aegean, Grecia

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Hotel 480 m² en Agios Konstantinos, Grecia
Hotel 480 m²
Agios Konstantinos, Grecia
Área 480 m²
En venta, un complejo de 480 metros cuadrados situado en la isla de Samos. El complejo se e…
$1,71M
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Hotel 98 000 m² en Mesotopos, Grecia
Hotel 98 000 m²
Mesotopos, Grecia
Área 98 000 m²
Hotel en venta situado en la isla de Lesbos (92 km de la capital, Mytilene). La superficie t…
$2,24M
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