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Hoteles en venta en Thessaly and Central Greece, Grecia

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24 propiedades total found
Hotel 630 m² en Thessaly and Central Greece, Grecia
Hotel 630 m²
Thessaly and Central Greece, Grecia
Área 630 m²
Venta hotel de 630 metros cuadrados en la isla de Euboea. El hotel tiene un nivel. Una vist…
$590,354
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Hotel 750 m² en Central Greece, Grecia
Hotel 750 m²
Central Greece, Grecia
Área 750 m²
Le ofrecemos un excelente mini-hotel en el Golfo de Kamena Vourla, a 10 metros de la playa, …
$2,18M
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Hotel 2 762 m² en Thessaly and Central Greece, Grecia
Hotel 2 762 m²
Thessaly and Central Greece, Grecia
Área 2 762 m²
Venta hotel de 2762 metros cuadrados en la isla de Euboea. El hotel tiene un nivel. Una vis…
$2,24M
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Hotel 8 000 m² en Agios Konstantinos, Grecia
Hotel 8 000 m²
Agios Konstantinos, Grecia
Área 8 000 m²
Venta hotel de 8000 metros cuadrados en el centro de Grecia. El hotel tiene un nivel. Hay: c…
$7,67M
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Hotel 674 m² en Thessaly and Central Greece, Grecia
Hotel 674 m²
Thessaly and Central Greece, Grecia
Área 674 m²
Venta de negocios de 674 metros cuadrados en la isla Eubea . Una magnífica vista de la ciuda…
$2,36M
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Hotel 700 m² en Thessaly and Central Greece, Grecia
Hotel 700 m²
Thessaly and Central Greece, Grecia
Área 700 m²
Se ofrece a la venta un hermoso hotel situado en las orillas del mar Egeo en la isla de Eubo…
$1,00M
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TekceTekce
Hotel 1 960 m² en Agios Dimitrios, Grecia
Hotel 1 960 m²
Agios Dimitrios, Grecia
Área 1 960 m²
Código de propiedad: HPS4926 - Hotel FOR SALE in Afetes Agios Dimitrios for € 1.600.000 . Es…
$1,84M
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Hotel 891 m² en Central Greece, Grecia
Hotel 891 m²
Central Greece, Grecia
Área 891 m²
Este hermoso hotel se ofrece a la venta. Se encuentra al noroeste de Atenas, cerca de la ciu…
$826,496
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Hotel 900 m² en Thessaly and Central Greece, Grecia
Hotel 900 m²
Thessaly and Central Greece, Grecia
Área 900 m²
Venta hotel de 900 metros cuadrados en la isla de Euboea. El hotel tiene un nivel. Una magn…
$1,18M
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Hotel 4 000 m² en Agios Nikolaos, Grecia
Hotel 4 000 m²
Agios Nikolaos, Grecia
Área 4 000 m²
Venta 3 * hotel - 32 habitaciones, a 50 km de la pintoresca ciudad de Metora. Construido ent…
$2,24M
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Hotel 946 m² en Thessaly and Central Greece, Grecia
Hotel 946 m²
Thessaly and Central Greece, Grecia
Área 946 m²
Este hotel está situado en Amarynthos, pueblo costero de la isla de Euboea. Situado a 30 km …
$1,51M
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Hotel 830 m² en Makrinitsa, Grecia
Hotel 830 m²
Makrinitsa, Grecia
Área 830 m²
En venta un hotel de 4 estrellas en Portaria, Pelion. El hotel está situado en el centro de …
$1,53M
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Hotel 1 600 m² en Palaiopyrgos, Grecia
Hotel 1 600 m²
Palaiopyrgos, Grecia
Área 1 600 m²
Se vende hotel de 1600 metros cuadrados en el centro de Grecia. El hotel tiene niveles 2. El…
$2,13M
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Hotel 700 m² en Thessaly and Central Greece, Grecia
Hotel 700 m²
Thessaly and Central Greece, Grecia
Área 700 m²
Venta hotel de 700 metros cuadrados en la isla de Euboea. El hotel tiene un nivel. Una magn…
$2,01M
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Hotel 864 m² en Kala Nera, Grecia
Hotel 864 m²
Kala Nera, Grecia
Área 864 m²
Venta de hotel en el pueblo turístico de la región de Pelion. El hotel de tres plantas tiene…
$1,02M
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Hotel 307 m² en Thessaly and Central Greece, Grecia
Hotel 307 m²
Thessaly and Central Greece, Grecia
Área 307 m²
Se ofrece a la venta un hotel de 2 plantas de 5 apartamentos en tamaño total 307 m2 La propi…
$1,18M
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Hotel 1 500 m² en Thessaly and Central Greece, Grecia
Hotel 1 500 m²
Thessaly and Central Greece, Grecia
Área 1 500 m²
El hotel está situado en la zona de Evoia, en el complejo termal de Edipsos, esta hermosa ci…
$3,90M
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Hotel 900 m² en Thessaly, Grecia
Hotel 900 m²
Thessaly, Grecia
Área 900 m²
El complejo hotelero de 3 estrellas está situado en un lugar pintoresco en el este de Pelion…
$4,49M
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Hotel 510 m² en Lilaia, Grecia
Hotel 510 m²
Lilaia, Grecia
Área 510 m²
Ofrecemos a la venta un hotel de 510 metros cuadrados en la tierra de 10.000 metros cuadrado…
$1,03M
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Hotel 850 m² en Thessaly and Central Greece, Grecia
Hotel 850 m²
Thessaly and Central Greece, Grecia
Área 850 m²
El hotel está ubicado en la isla de Eubea, en la ciudad turística de Karystos, en el pueblo …
$1,61M
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Hotel 1 260 m² en Delphi Municipality, Grecia
Hotel 1 260 m²
Delphi Municipality, Grecia
Área 1 260 m²
Venta hotel de 1260 metros cuadrados en el centro de Grecia. El hotel tiene un nivel. Los pr…
$1,89M
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Hotel 720 m² en Thessaly and Central Greece, Grecia
Hotel 720 m²
Thessaly and Central Greece, Grecia
Área 720 m²
Se ofrece a la venta un nuevo hotel de reciente construcción situado en el puerto de Karavos…
$1,89M
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Hotel 3 900 m² en Thessaly and Central Greece, Grecia
Hotel 3 900 m²
Thessaly and Central Greece, Grecia
Área 3 900 m²
En venta es un hotel de cinco pisos de 3.900 metros cuadrados en la ciudad de Eretria. El ho…
$2,01M
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Hotel 2 000 m² en Zagora, Grecia
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Zagora, Grecia
Habitaciones 19
Área 2 000 m²
Número de plantas 3
Estoy emocionado de presentar una de las oportunidades más especiales en nuestro inventario:…
$2,48M
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