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Hoteles en venta en Corfú, Grecia

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Hotel 4 600 m² en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Hotel 4 600 m²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 4 600 m²
Hotel en venta en Corfu – Valor excepcional Situación: Perfectamente situado en el corazón …
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Grekodom Development
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Hotel 580 m² en Alykes Potamou, Grecia
Hotel 580 m²
Alykes Potamou, Grecia
Dormitorios 8
Área 580 m²
Venta hotel de 580 metros cuadrados en la isla de Corfu. El hotel tiene 3 niveles. Planta ba…
$3,54M
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