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Hoteles en venta en Municipio de Zacinto, Grecia

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Hotel 920 m² en Katastari, Grecia
Hotel 920 m²
Katastari, Grecia
Área 920 m²
En venta, un hermoso complejo de 920 metros cuadrados situado en la zona de Alikanas en el e…
$3,66M
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Hotel en Planos, Grecia
Hotel
Planos, Grecia
En venta, un hotel de dos plantas de 240 metros cuadrados en el pueblo de Marineika en la is…
$590,354
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Hotel 1 320 m² en Kalamaki, Grecia
Hotel 1 320 m²
Kalamaki, Grecia
Área 1 320 m²
En venta, un hotel situado en la localidad de Laganas, al sur de la isla de Zakynthos. El h…
$2,36M
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Hotel 1 150 m² en Municipio de Zacinto, Grecia
Hotel 1 150 m²
Municipio de Zacinto, Grecia
Habitaciones 23
Área 1 150 m²
Seafront Hotel ZakynthosSeafront Hotel Zakynthos Grecia venta, Hotel en venta en Grecia, Hot…
$1,95M
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