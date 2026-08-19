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Hoteles en venta en Casandra, Grecia

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bienes raíces comerciales
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6 propiedades total found
Hotel 240 m² en Casandra, Grecia
Hotel 240 m²
Casandra, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 240 m²
El nuevo hotel construido está situado en uno de los pueblos más populares de Kassandra 400 …
$926,597
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Hotel 485 m² en Casandra, Grecia
Hotel 485 m²
Casandra, Grecia
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 16
Área 485 m²
El nuevo hotel construido está situado en uno de los pueblos más populares de Kassandra 400 …
$1,85M
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Hotel 5 700 m² en Casandra, Grecia
Hotel 5 700 m²
Casandra, Grecia
Área 5 700 m²
Nos complace ofrecerle un complejo hotelero con una superficie de 5700 metros cuadrados en H…
$4,13M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 230 m² en Casandra, Grecia
Hotel 230 m²
Casandra, Grecia
Área 230 m²
Se vende un edificio de tres pisos de 230m², en la península de Kassandra, Halkidiki. El ter…
$619,872
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 450 m² en Casandra, Grecia
Hotel 450 m²
Casandra, Grecia
Área 450 m²
Super opportunity to take over and run this business for sale in Kassandra Halkidiki. It com…
$1,35M
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Hotel 425 m² en Casandra, Grecia
Hotel 425 m²
Casandra, Grecia
Habitaciones 13
Área 425 m²
If you long for spending your holiday in the kingdom of peace and quiet, and yet close to al…
$737,630
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TekceTekce
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