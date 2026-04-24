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Hoteles en venta en North Aegean, Grecia

bienes raíces comerciales
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Hotel 450 m² en North Aegean, Grecia
Hotel 450 m²
North Aegean, Grecia
Área 450 m²
Venta hotel de 450 metros cuadrados en la isla de Thassos. El hotel tiene 3 niveles. Una vis…
$708,425
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Hotel 800 m² en North Aegean, Grecia
Hotel 800 m²
North Aegean, Grecia
Área 800 m²
Propiedad Hotelera en venta en Limenas, Thassos En una ubicación privilegiada en Limenas, l…
$1,18M
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Hotel 250 m² en North Aegean, Grecia
Hotel 250 m²
North Aegean, Grecia
Área 250 m²
Venta hotel de 250 metros cuadrados en la isla de Thassos. El hotel tiene un nivel. Una vis…
$1,53M
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Hotel 143 m² en North Aegean, Grecia
Hotel 143 m²
North Aegean, Grecia
Área 143 m²
Venta hotel de 143 metros cuadrados en la isla de Thassos. El hotel tiene 2 niveles. Una vis…
$649,390
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