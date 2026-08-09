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Hoteles en venta en Region of Crete, Grecia

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Heraclión
14
Heraklion Municipal Unit
14
Municipality of Heraklion
14
Municipality of Agios Nikolaos
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41 propiedad total found
Hotel 750 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 750 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 750 m²
Hotel en venta en una zona turística excepcionalmente desarrollada con una superficie total …
$1,42M
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Hotel 540 m² en Region of Crete, Grecia
Hotel 540 m²
Region of Crete, Grecia
Dormitorios 2
Área 540 m²
Venta es el hotel de área total 540 metros cuadrados. m en el casco antiguo de la prefectura…
$1,77M
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Hotel 8 500 m² en Region of Crete, Grecia
Hotel 8 500 m²
Region of Crete, Grecia
Área 8 500 m²
Se vende un hotel 4 * en la región de Chania en la isla de Creta. El hotel consta de 167 hab…
Precio en demanda
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TekceTekce
Hotel en Almyrida, Grecia
Hotel
Almyrida, Grecia
Número de plantas 2
$2,32M
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Hotel 550 m² en Region of Crete, Grecia
Hotel 550 m²
Region of Crete, Grecia
Área 550 m²
Hotel con vista al faro en el antiguo puerto veneciano de Chania En el corazón del antiguo p…
$3,07M
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Hotel 1 000 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 1 000 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 1 000 m²
Sugirió para la venta una unidad hotelera de 23 habitaciones en Hersonissos, Creta. Total de…
$3,78M
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Hotel 970 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 970 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 970 m²
Complejo de hotel en venta en Guves, Heraklion A solo 999 metros de la playa más cercana, co…
$2,55M
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Hotel 1 300 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 1 300 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 1 300 m²
Se vende complejo hotelero "Aparthotel" con una superficie total de 1300 metros cuadrados en…
$1,71M
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Hotel 480 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 480 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 480 m²
Un negocio de alquiler de apartamentos está disponible para la venta en Limenas Hersonissos,…
$1,06M
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Hotel 1 411 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 1 411 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 1 411 m²
Hotel en venta en Limenas Hersonissos – Primera oportunidad de inversión Una oportunidad de …
$3,47M
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Hotel 1 400 m² en Kalo Chorio, Grecia
Hotel 1 400 m²
Kalo Chorio, Grecia
Área 1 400 m²
Venta es un apart-hotel con una superficie de 1400 metros cuadrados en Lassithi. El hotel co…
$1,01M
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Hotel 1 m² en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Hotel 1 m²
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 15
Área 1 m²
Código de propiedad: HPS4181 - Hotel FOR SALE in for € 12.500.000 . Este hotel de 1 m2 está …
$14,39M
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Hotel 2 500 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 2 500 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 2 500 m²
Hotel 2,500 metros cuadrados con 73 Habitaciones & Piscina - Gouves, Creta ✔️ Distancia al m…
Precio en demanda
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Hotel en Agia Marina, Grecia
Hotel
Agia Marina, Grecia
Este hotel en venta en Chania, Creta, se encuentra en la principal zona turística de Agia Ma…
$1,12M
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Hotel 790 m² en Agios Nikolaos, Grecia
Hotel 790 m²
Agios Nikolaos, Grecia
Área 790 m²
Ofrecemos para la venta un hotel con una superficie de 790 metros cuadrados en Lassithi en C…
$3,54M
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Hotel en Platanias, Grecia
Hotel
Platanias, Grecia
Este hotel en venta en Platanias Chania Creta está situado a 100 metros de la playa de Plata…
$2,06M
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Hotel 570 m² en Region of Crete, Grecia
Hotel 570 m²
Region of Crete, Grecia
Dormitorios 9
Área 570 m²
En Venta – Hotel en Chania Center Descubra esta excelente propiedad hotelera en el centro hi…
$2,51M
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Hotel 600 m² en Municipality of Rethymnon, Grecia
Hotel 600 m²
Municipality of Rethymnon, Grecia
Área 600 m²
Se vende un complejo de apartamentos de 600 metros cuadrados. en la isla de Creta. El comple…
$2,72M
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Hotel en Plaka, Grecia
Hotel
Plaka, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este complejo de villa en venta en Apokoronas, Chania se encuentra en el pueblo de Plaka en …
$3,48M
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Hotel en Galatas, Grecia
Hotel
Galatas, Grecia
Este increíble hotel en venta en Agioi Apostoloi, Chania es el sueño de un inversor. Esta po…
$1,77M
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Hotel en Tavronitis, Grecia
Hotel
Tavronitis, Grecia
Este pequeño hotel en venta en Chania Creta está situado en la carretera principal del puebl…
$1,53M
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Hotel 280 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 280 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 7
Área 280 m²
Complejo Stone Hotel en venta – Damasta, Heraklion, Creta Una oportunidad de inversión única…
$413,248
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Hotel 2 060 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 2 060 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 2 060 m²
Hotel en venta en una ubicación céntrica en la ciudad. Consistas de Planta baja 170 metros c…
Precio en demanda
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Hotel en Kolimbari, Grecia
Hotel
Kolimbari, Grecia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Este hotel está en venta en Kolymbari, Platanias, Chania. Situado directamente por el mar en…
$1,89M
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Hotel 455 m² en Region of Crete, Grecia
Hotel 455 m²
Region of Crete, Grecia
Dormitorios 12
Área 455 m²
Se vende hotel de 455 metros cuadrados en Creta. El hotel tiene 3 niveles. La planta baja co…
$1,12M
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Hotel 300 m² en Ierapetra, Grecia
Hotel 300 m²
Ierapetra, Grecia
Área 300 m²
En venta complejo de apartamentos situado en Koutsounari cerca de Ierapetra. El complejo tie…
$519,867
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Hotel 256 m² en Platanos, Grecia
Hotel 256 m²
Platanos, Grecia
Dormitorios 5
Área 256 m²
Venta hotel de 256 metros cuadrados en Creta. El hotel tiene 2 niveles. Planta baja consta d…
$531,319
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Hotel 1 800 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 1 800 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 1 800 m²
En venta un hotel situado junto a la playa con grandes vistas al mar en la prefectura de Her…
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Hotel 1 100 m² en Epano Elounda, Grecia
Hotel 1 100 m²
Epano Elounda, Grecia
Área 1 100 m²
Se vende complejo hotelero "Aparthotel" con una superficie total de 1100 metros cuadrados en…
$5,04M
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Hotel 850 m² en Kalathas, Grecia
Hotel 850 m²
Kalathas, Grecia
Área 850 m²
Venta de hotel en Akrotiri, Chania. En una parcela de 1020 metros cuadrados de hotel en vent…
$3,43M
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