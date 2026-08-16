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Hoteles en venta en Heraclión, Grecia

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14 propiedades total found
Hotel 970 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 970 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 970 m²
Complejo de hotel en venta en Guves, Heraklion A solo 999 metros de la playa más cercana, co…
$2,55M
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Hotel 280 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 280 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 7
Área 280 m²
Complejo Stone Hotel en venta – Damasta, Heraklion, Creta Una oportunidad de inversión única…
$413,248
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Hotel 400 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 400 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 400 m²
Sugerido para la venta de un exclusivo hotel Mini-Boutique en Charming Traditional Cretan Vi…
$1,21M
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Hotel 5 200 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 5 200 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 5 200 m²
Prime Hotel Investment Opportunity in Crete’s Top Tourist Destination Estamos encantados de …
$6,49M
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Hotel 1 411 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 1 411 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 1 411 m²
Hotel en venta en Limenas Hersonissos – Primera oportunidad de inversión Una oportunidad de …
$3,47M
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Hotel 2 500 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 2 500 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 2 500 m²
Hotel 2,500 metros cuadrados con 73 Habitaciones & Piscina - Gouves, Creta ✔️ Distancia al m…
Precio en demanda
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TekceTekce
Hotel 1 150 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 1 150 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 1 150 m²
Se sugiere para la venta es un hotel totalmente funcional de 20 habitaciones en Heraklion, C…
$2,36M
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Hotel 1 300 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 1 300 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 1 300 m²
Se vende complejo hotelero "Aparthotel" con una superficie total de 1300 metros cuadrados en…
$1,71M
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Hotel 1 800 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
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Municipality of Heraklion, Grecia
Área 1 800 m²
En venta un hotel situado junto a la playa con grandes vistas al mar en la prefectura de Her…
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Hotel 2 060 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 2 060 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 2 060 m²
Hotel en venta en una ubicación céntrica en la ciudad. Consistas de Planta baja 170 metros c…
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Hotel 1 000 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 1 000 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 1 000 m²
Sugirió para la venta una unidad hotelera de 23 habitaciones en Hersonissos, Creta. Total de…
$3,78M
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Hotel 750 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 750 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 750 m²
Hotel en venta en una zona turística excepcionalmente desarrollada con una superficie total …
$1,42M
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Hotel 1 000 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 1 000 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 1 000 m²
En venta es un hotel situado en 29 km al este de Heraklion aeropuerto en Creta. El hotel est…
$1,65M
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Hotel 480 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 480 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 480 m²
Un negocio de alquiler de apartamentos está disponible para la venta en Limenas Hersonissos,…
$1,06M
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