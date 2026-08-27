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Hoteles en venta en Katerini Municipality, Grecia

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Korinos
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5 propiedades total found
Hotel 580 m² en Korinos, Grecia
Hotel 580 m²
Korinos, Grecia
Área 580 m²
En venta un hotel de 580 metros cuadrados en la región de la Riviera Olímpica. El edificio e…
$767 461
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Hotel 2 694 m² en Olympiaki Akti Beach, Grecia
Hotel 2 694 m²
Olympiaki Akti Beach, Grecia
Área 2 694 m²
Número de plantas 4
En Venta: Hotel & SPA de 4 Estrellas – Oportunidad de Inversión Excepcional en la Riviera Ol…
$6,34M
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Hotel 700 m² en Korinos, Grecia
Hotel 700 m²
Korinos, Grecia
Área 700 m²
Venta hotel de 700 metros cuadrados en la costa olímpica. El hotel tiene un nivel. Los propi…
$767 461
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Hotel 500 m² en Korinos, Grecia
Hotel 500 m²
Korinos, Grecia
Área 500 m²
En venta un hotel de 500 metros cuadrados en la Riviera Olympian. El edificio consta de siet…
$944 567
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Hotel 750 m² en Moschopotamos, Grecia
Hotel 750 m²
Moschopotamos, Grecia
Área 750 m²
¡Le ofrecemos una oferta explosiva! Hotel en venta en el pintoresco pueblo de montaña. Hotel…
$1,89M
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Tipos de propiedades en Katerini Municipality

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