Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Polygyros Municipality
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Polygyros Municipality, Grecia

;
bienes raíces comerciales
18
Hotel Borrar
Eliminar
17 propiedades total found
Hotel 700 m² en Kalyves Polygyrou, Grecia
Hotel 700 m²
Kalyves Polygyrou, Grecia
Dormitorios 14
Área 700 m²
Código de propiedad: HPS4628 - Hotel FOR SALE in Poligiros Kalives Poligirou por € 2.000.000…
$2,30M
Dejar una solicitud
Hotel 600 m² en Metamorfosi, Grecia
Hotel 600 m²
Metamorfosi, Grecia
Área 600 m²
Excelente oportunidad para invertir en un hotel de 600 metros cuadrados en Sithonia, Halkidi…
$1,82M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Hotel 1 500 m² en Olynthos, Grecia
Hotel 1 500 m²
Olynthos, Grecia
Área 1 500 m²
Complejo hotelero en venta en la península de Halkidiki. El complejo consta de 4 edificios, …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Hotel 4 270 m² en Kalyves Polygyrou, Grecia
Hotel 4 270 m²
Kalyves Polygyrou, Grecia
Dormitorios 101
Área 4 270 m²
Código de propiedad: HPS4631 - Hotel FOR SALE in for € 8.000.000 . Este hotel amueblado de 4…
$9,21M
Dejar una solicitud
Hotel 1 000 m² en Polígiros, Grecia
Hotel 1 000 m²
Polígiros, Grecia
Área 1 000 m²
Venta hotel de 1000 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El hotel tiene un nivel.
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 542 m² en Kalyves Polygyrou, Grecia
Hotel 1 542 m²
Kalyves Polygyrou, Grecia
Área 1 542 m²
Fantástica oportunidad de poseer un hotel de 1542 m2 en el corazón de Halkidiki, Grecia. Ide…
$3,87M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Hotel 480 m² en Polígiros, Grecia
Hotel 480 m²
Polígiros, Grecia
Área 480 m²
Se vende un complejo de apartamentos y casas adosadas en la península de Sithonia. Se encuen…
$6,49M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 363 m² en Psakoudia, Grecia
Hotel 363 m²
Psakoudia, Grecia
Área 363 m²
Venta es un complejo de apartamentos con una superficie de 363 metros cuadrados. El complejo…
$1,12M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 542 m² en Kalyves Polygyrou, Grecia
Hotel 1 542 m²
Kalyves Polygyrou, Grecia
Dormitorios 49
Nº de cuartos de baño 49
Área 1 542 m²
Código de propiedad: HPS137 - Hotel FOR SALE in Poligiros Kalives Poligirou por € 3.400.000 …
$3,96M
Dejar una solicitud
Hotel 2 243 m² en Kalyves Polygyrou, Grecia
Hotel 2 243 m²
Kalyves Polygyrou, Grecia
Área 2 243 m²
Oportunidad de invertir en una propiedad de 2243 m2 en Sithonia, Halkidiki, Grecia. Ideal pa…
$6,15M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Hotel 500 m² en Polígiros, Grecia
Hotel 500 m²
Polígiros, Grecia
Área 500 m²
El mini-hotel consta de 11 apartamentos. Primera planta: 3 apartamentos (1 dormitorio, salón…
$3,25M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 150 m² en Ormylia, Grecia
Hotel 150 m²
Ormylia, Grecia
Dormitorios 6
Área 150 m²
Venta hotel de 150 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El hotel tiene 3 niveles. Plant…
$625,776
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 000 m² en Polygyros Municipality, Grecia
Hotel 1 000 m²
Polygyros Municipality, Grecia
Dormitorios 26
Nº de cuartos de baño 26
Área 1 000 m²
Código de propiedad: HPS63 - Hotel FOR SALE in Poligiros Gerakini por € 4.500.000 . Este hot…
$5,24M
Dejar una solicitud
Hotel 225 m² en Polígiros, Grecia
Hotel 225 m²
Polígiros, Grecia
Área 225 m²
Venta hotel de 225 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El hotel tiene 3 niveles. Hay: …
$944,567
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 800 m² en Polígiros, Grecia
Hotel 800 m²
Polígiros, Grecia
Área 800 m²
Ofrecemos a la venta un hotel de 800 metros cuadrados situado en la península de Sithonia, H…
$2,13M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 800 m² en Polígiros, Grecia
Hotel 800 m²
Polígiros, Grecia
Área 800 m²
12 apartamentos en venta en Halkidiki. La propiedad consta de 4 parcelas de superficie total…
$3,90M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 390 m² en Polígiros, Grecia
Hotel 390 m²
Polígiros, Grecia
Área 390 m²
En venta un mini hotel que consta de una superficie de 390 metros cuadrados, construido en u…
$885,531
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir