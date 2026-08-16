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Hoteles en venta en Municipality of Sithonia, Grecia

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Sithonia Municipal Unit
34
Nikiti
15
Neos Marmaras
9
Toroni Municipal Unit
4
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38 propiedades total found
Hotel 1 500 m² en Municipality of Sithonia, Grecia
Hotel 1 500 m²
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 1 500 m²
Fantástica oportunidad para el futuro desarrollo de inversiones con impresionantes vistas al…
$3,30M
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Halkidiki Properties
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Hotel 500 m² en Ormos Panagias, Grecia
Hotel 500 m²
Ormos Panagias, Grecia
Área 500 m²
hotel En frente del mar, en un lugar notable en Sithonia, en el pequeño paraíso de Halkidiki…
$7,52M
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Halkidiki Properties
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Hotel 540 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 540 m²
Nikiti, Grecia
Dormitorios 17
Nº de cuartos de baño 17
Área 540 m²
Código inmobiliario: HPS270 - Hotel A VENTA en Sithonia Nikiti por € 2,000,000. Este 540 met…
$3,22M
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Hotel 1 760 m² en Municipality of Sithonia, Grecia
Hotel 1 760 m²
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 1 760 m²
Ideal oportunidad para invertir en un próspero negocio hotelero en el pintoresco Halkidiki, …
$1,37M
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Halkidiki Properties
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Hotel 420 m² en Neos Marmaras, Grecia
Hotel 420 m²
Neos Marmaras, Grecia
Área 420 m²
🏨 Hotel frente al mar en venta – Neos Marmaras, Halkidiki Hotel de lujo de 420 metros cuadra…
Precio en demanda
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Grekodom Development
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Hotel 650 m² en Neos Marmaras, Grecia
Hotel 650 m²
Neos Marmaras, Grecia
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 13
Área 650 m²
Código de propiedad: HPS4423 - Hotel FOR SALE in Sithonia Neos Marmaras for € 1.000.000 . Es…
$1,16M
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TekceTekce
Hotel 500 m² en Municipality of Sithonia, Grecia
Hotel 500 m²
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 500 m²
hotel a poca distancia del mar, en un lugar notable en Sithonia, en el corazón de Halkidiki.…
$911,280
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Halkidiki Properties
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Hotel 1 350 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 1 350 m²
Nikiti, Grecia
Dormitorios 28
Nº de cuartos de baño 24
Área 1 350 m²
Código de propiedad: HPS5332 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti por € 3.000.000 . Este hote…
$3,45M
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Hotel 1 183 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 1 183 m²
Nikiti, Grecia
Dormitorios 25
Nº de cuartos de baño 25
Área 1 183 m²
Código de propiedad: HPS3139 - Hotel EN VENTA en Sithonia Nikiti para € 3.300.000. Este 698 …
$5,75M
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Hotel 600 m² en Municipality of Sithonia, Grecia
Hotel 600 m²
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 600 m²
hotel a poca distancia del mar, en un lugar notable en Sithonia, en el corazón de Halkidiki.…
$1,82M
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Halkidiki Properties
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Hotel 1 200 m² en Toroni, Grecia
Hotel 1 200 m²
Toroni, Grecia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 200 m²
Código de propiedad: HPS3789 - Hotel FOR SALE in Toroni Center por € 2.750.000 . Este hotel …
$3,16M
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Hotel 150 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 150 m²
Nikiti, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 150 m²
Property Code: HPS4447 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 500.000 . This 150.00 sq. …
$581,150
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Hotel 510 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 510 m²
Nikiti, Grecia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 11
Área 510 m²
Código de propiedad: HPS3249 - Hotel FOR SALE in for € 1.700.000 . Este hotel amueblado de 5…
$1,96M
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Hotel 650 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 650 m²
Nikiti, Grecia
Área 650 m²
Ideal oportunidad de inversión en Halkidiki, Grecia. Hotel alojamiento en venta en Sithonia,…
$4,33M
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Halkidiki Properties
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Hotel 1 400 m² en Neos Marmaras, Grecia
Hotel 1 400 m²
Neos Marmaras, Grecia
Área 1 400 m²
En venta, un hotel comercial de 3 estrellas con piscina en Neos Marmaras, zona de Paradisos.…
$3,54M
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Grekodom Development
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Hotel 224 m² en Municipality of Sithonia, Grecia
Hotel 224 m²
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 224 m²
Venta 1/3 del Aparthotel en la península de Sithonia. La zona del hotel es de 224 metros cua…
$885,531
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Grekodom Development
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Hotel 1 780 m² en Sikia, Grecia
Hotel 1 780 m²
Sikia, Grecia
Área 1 780 m²
En venta: 1.780 metros cuadrados Hotel en un 8.382 metros cuadrados. Parcela en Sithonia Si…
$1,77M
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Grekodom Development
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Hotel 580 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 580 m²
Nikiti, Grecia
Dormitorios 18
Nº de cuartos de baño 18
Área 580 m²
Código de propiedad: HPS4820 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti por € 1.500.000 . Este hote…
$1,73M
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Hotel 706 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 706 m²
Nikiti, Grecia
Área 706 m²
hotel a poca distancia del mar, en un lugar notable en Sithonia, en el corazón de Halkidiki.…
$3,42M
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Halkidiki Properties
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Hotel 450 m² en Neos Marmaras, Grecia
Hotel 450 m²
Neos Marmaras, Grecia
Área 450 m²
Seafront Hotel en venta en Sithonia, Chalkidiki – 450 metros cuadrados. Una rara oportunidad…
$1,89M
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Grekodom Development
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Hotel 200 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 200 m²
Nikiti, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 200 m²
Código de propiedad: HPS3788 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti por € 2.000.000 . Este hote…
$2,30M
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Hotel 685 m² en Neos Marmaras, Grecia
Hotel 685 m²
Neos Marmaras, Grecia
Área 685 m²
El complejo de apartamentos alquilados está situado en una zona verde de unos 6000 metros cu…
$1,42M
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Grekodom Development
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Hotel 1 000 m² en Municipality of Sithonia, Grecia
Hotel 1 000 m²
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 1 000 m²
Descubra una rara oportunidad de invertir en su propio hotel en la pintoresca región de Halk…
$2,85M
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Hotel en Nikiti, Grecia
Hotel
Nikiti, Grecia
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 16
El hotel está ubicado en Ag. Barbara Beach en el pueblo de Nikiti. El hotel consta de 2 prop…
$2,43M
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Hotel 730 m² en Municipality of Sithonia, Grecia
Hotel 730 m²
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 730 m²
Venta hotel de 730 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El hotel tiene un nivel. Hay: …
$2,95M
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Grekodom Development
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Hotel 710 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 710 m²
Nikiti, Grecia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 710 m²
Property Code: HPS488 - Hotel FOR SALE in Ormilia Metamorfosi for € 3.000.000 . This 710 sq…
$3,45M
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Hotel 200 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 200 m²
Nikiti, Grecia
Área 200 m²
hotel a poca distancia del mar, en un lugar muy hermoso en Sithonia, en el pequeño paraíso d…
$854,325
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Halkidiki Properties
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Hotel 375 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 375 m²
Nikiti, Grecia
Área 375 m²
hotel a poca distancia del mar, en un lugar notable en Sithonia, en el corazón de Halkidiki.…
$1,01M
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Halkidiki Properties
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Hotel 1 200 m² en Neos Marmaras, Grecia
Hotel 1 200 m²
Neos Marmaras, Grecia
Área 1 200 m²
Invierte y construye tu negocio de ensueño en esta cautivadora propiedad de hotel en Halkidi…
$3,99M
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Halkidiki Properties
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Hotel 1 260 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 1 260 m²
Nikiti, Grecia
Dormitorios 25
Nº de cuartos de baño 27
Área 1 260 m²
El hotel en construcción está ubicado en un popular pueblo de Nikiti a solo 50 metros de una…
$5,78M
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Tipos de propiedades en Municipality of Sithonia

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