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Hoteles en venta en Dion Olympos Municipality, Grecia

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6 propiedades total found
Hotel 900 m² en Skotina, Grecia
Hotel 900 m²
Skotina, Grecia
Área 900 m²
Venta hotel de 900 metros cuadrados en la costa olímpica. El hotel tiene 3 niveles. Los prop…
$1,53M
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Hotel 1 100 m² en Platamonas, Grecia
Hotel 1 100 m²
Platamonas, Grecia
Área 1 100 m²
Venta hotel de 1100 metros cuadrados en la costa olímpica. El hotel tiene 4 niveles. Una vis…
Precio en demanda
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Hotel 10 496 m² en Neoi Poroi, Grecia
Hotel 10 496 m²
Neoi Poroi, Grecia
Dormitorios 191
Área 10 496 m²
Código de propiedad: HPS5395 - Hotel FOR SALE in Easts Olimpos Platamonas por € 25.000.000 .…
$28,77M
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TekceTekce
Hotel 1 100 m² en Platamonas, Grecia
Hotel 1 100 m²
Platamonas, Grecia
Área 1 100 m²
Venta hotel de 1100 metros cuadrados en la costa olímpica. El hotel tiene 4 niveles. Una mag…
$3,07M
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Hotel 1 600 m² en Neos Panteleimonas, Grecia
Hotel 1 600 m²
Neos Panteleimonas, Grecia
Área 1 600 m²
Hotel en venta 1.600 metros cuadrados. área, en una parcela de 6.500 metros cuadrados. en la…
$236,142
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Hotel 820 m² en Skotina, Grecia
Hotel 820 m²
Skotina, Grecia
Área 820 m²
Hotel en venta con una superficie de 820 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. Desde las …
$1,51M
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