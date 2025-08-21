Hoteles en venta en Pydna Kolindros Municipality, Grecia

Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Hotel 340 m² en Methoni, Grecia
Hotel 340 m²
Methoni, Grecia
Habitaciones 9
Área 340 m²
Número de plantas 2
Venta hotel de 340 metros cuadrados en la costa olímpica. El hotel tiene 2 niveles. Una vist…
$800,401
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Hotel 648 m² en Makrygialos, Grecia
Hotel 648 m²
Makrygialos, Grecia
Habitaciones 16
Área 648 m²
Número de plantas 3
Venta hotel de 648 metros cuadrados en la costa olímpica. El hotel tiene 3 niveles. Una vist…
$800,401
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Hotel 1 603 m² en Makrygialos, Grecia
Hotel 1 603 m²
Makrygialos, Grecia
Habitaciones 42
Área 1 603 m²
Número de plantas 3
Venta hotel de 1603 metros cuadrados en la costa olímpica. El hotel tiene 3 niveles. Los pro…
$1,14M
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Hotel 600 m² en Pydna Kolindros Municipality, Grecia
Hotel 600 m²
Pydna Kolindros Municipality, Grecia
Habitaciones 17
Área 600 m²
Número de plantas 3
Hotel en venta en la Riviera Olímpica. El hotel de tres estrellas posee una superficie de 60…
$1,26M
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
