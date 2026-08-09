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Hoteles en venta en Nikiti, Grecia

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15 propiedades total found
Hotel 710 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 710 m²
Nikiti, Grecia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 710 m²
Property Code: HPS488 - Hotel FOR SALE in Ormilia Metamorfosi for € 3.000.000 . This 710 sq…
$3,45M
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Hotel 200 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 200 m²
Nikiti, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 200 m²
Código de propiedad: HPS3788 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti por € 2.000.000 . Este hote…
$2,30M
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Hotel 540 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 540 m²
Nikiti, Grecia
Dormitorios 17
Nº de cuartos de baño 17
Área 540 m²
Código inmobiliario: HPS270 - Hotel A VENTA en Sithonia Nikiti por € 2,000,000. Este 540 met…
$3,22M
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TekceTekce
Hotel 650 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 650 m²
Nikiti, Grecia
Área 650 m²
Ideal oportunidad de inversión en Halkidiki, Grecia. Hotel alojamiento en venta en Sithonia,…
$4,33M
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Halkidiki Properties
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Hotel 200 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 200 m²
Nikiti, Grecia
Área 200 m²
hotel a poca distancia del mar, en un lugar muy hermoso en Sithonia, en el pequeño paraíso d…
$854,325
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Halkidiki Properties
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Hotel 706 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 706 m²
Nikiti, Grecia
Área 706 m²
hotel a poca distancia del mar, en un lugar notable en Sithonia, en el corazón de Halkidiki.…
$3,42M
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Halkidiki Properties
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Hotel 580 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 580 m²
Nikiti, Grecia
Dormitorios 18
Nº de cuartos de baño 18
Área 580 m²
Código de propiedad: HPS4820 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti por € 1.500.000 . Este hote…
$1,73M
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Hotel 375 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 375 m²
Nikiti, Grecia
Área 375 m²
hotel a poca distancia del mar, en un lugar notable en Sithonia, en el corazón de Halkidiki.…
$1,01M
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Hotel 1 350 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 1 350 m²
Nikiti, Grecia
Dormitorios 28
Nº de cuartos de baño 24
Área 1 350 m²
Código de propiedad: HPS5332 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti por € 3.000.000 . Este hote…
$3,45M
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Hotel en Nikiti, Grecia
Hotel
Nikiti, Grecia
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 16
El hotel está ubicado en Ag. Barbara Beach en el pueblo de Nikiti. El hotel consta de 2 prop…
$2,43M
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Hotel 1 260 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 1 260 m²
Nikiti, Grecia
Dormitorios 25
Nº de cuartos de baño 27
Área 1 260 m²
El hotel en construcción está ubicado en un popular pueblo de Nikiti a solo 50 metros de una…
$5,78M
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Hotel 1 000 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 1 000 m²
Nikiti, Grecia
Dormitorios 19
Nº de cuartos de baño 19
Área 1 000 m²
Código inmobiliario: HPS272 - Hotel A VENTA en Sithonia Nikiti por 5,200,000 €. Este 1 metro…
$5,52M
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Hotel 510 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 510 m²
Nikiti, Grecia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 11
Área 510 m²
Código de propiedad: HPS3249 - Hotel FOR SALE in for € 1.700.000 . Este hotel amueblado de 5…
$1,96M
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Hotel 1 183 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 1 183 m²
Nikiti, Grecia
Dormitorios 25
Nº de cuartos de baño 25
Área 1 183 m²
Código de propiedad: HPS3139 - Hotel EN VENTA en Sithonia Nikiti para € 3.300.000. Este 698 …
$5,75M
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Hotel 150 m² en Nikiti, Grecia
Hotel 150 m²
Nikiti, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 150 m²
Property Code: HPS4447 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 500.000 . This 150.00 sq. …
$581,150
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