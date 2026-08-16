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Hoteles en venta en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia

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Agios Nikolaos Municipal Unit
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5 propiedades total found
Hotel 1 m² en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Hotel 1 m²
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 15
Área 1 m²
Código de propiedad: HPS4181 - Hotel FOR SALE in for € 12.500.000 . Este hotel de 1 m2 está …
$14,39M
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Hotel 700 m² en Milatos, Grecia
Hotel 700 m²
Milatos, Grecia
Área 700 m²
El alojamiento consta de 4 plantas con una superficie total construida de aproximadamente 70…
$3,15M
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Hotel 1 100 m² en Epano Elounda, Grecia
Hotel 1 100 m²
Epano Elounda, Grecia
Área 1 100 m²
Se vende complejo hotelero "Aparthotel" con una superficie total de 1100 metros cuadrados en…
$5,04M
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Hotel 352 m² en Epano Elounda, Grecia
Hotel 352 m²
Epano Elounda, Grecia
Dormitorios 6
Área 352 m²
Venta hotel de 352 metros cuadrados en Creta. El hotel tiene 3 niveles. El sótano consta de …
$1,45M
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Hotel 790 m² en Agios Nikolaos, Grecia
Hotel 790 m²
Agios Nikolaos, Grecia
Área 790 m²
Ofrecemos para la venta un hotel con una superficie de 790 metros cuadrados en Lassithi en C…
$3,54M
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Tipos de propiedades en Municipality of Agios Nikolaos

bienes raíces comerciales
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