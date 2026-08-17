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Apartamentos en venta en Delta Municipality, Grecia

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Municipal Unit of Echedoros
3
Diavata
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3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Delta Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Delta Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta dúplex de 90 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El dúplex está situado en …
$150,053
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Apartamento 2 habitaciones en Delta Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Delta Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta apartamento de 70 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está s…
$96,818
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Apartamento 2 habitaciones en Delta Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Delta Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 64 m²
Venta apartamento de 64 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está s…
$118,071
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Tipos de propiedades en Delta Municipality

2 habitaciones

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