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Apartamentos en venta en Neapoli Municipal Unit, Grecia

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Apartamento 2 habitaciones en Milatos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Milatos, Grecia
Dormitorios 2
Área 56 m²
Venta en construcción apartamento de 56 metros cuadrados en Creta. El apartamento tiene 2 ni…
$265,659
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