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Apartamentos en venta en Ampelokipi Menemeni Municipality, Grecia

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3 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Ampelokipi Menemeni Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Ampelokipi Menemeni Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 1
En venta: estudio renovado de 38 m², ubicado en la calle Kapetan Agra 3, en el barrio de Amp…
$81,285
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Apartamento 3 habitaciones en Ampelokipi Menemeni Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Ampelokipi Menemeni Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 1
En venta: apartamento de 85 m² con ventilación cruzada, ubicado en una zona privilegiada cer…
$162,569
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Apartamento 2 habitaciones en Ampelokipi Menemeni Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Ampelokipi Menemeni Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1
En venta: estudio renovado de 40 m², ubicado en la calle central Kapetan Agra 3, en el barri…
$104,509
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