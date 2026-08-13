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Apartamentos en venta en Eleftherio Kordelio Municipal Unit, Grecia

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Apartamento 2 habitaciones en Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Código de propiedad: HPS3621 - Apartamento para la venta en Eleftherio-Kordelio Centro por €…
$229,020
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Parámetros de las propiedades en Eleftherio Kordelio Municipal Unit, Grecia

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