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Estudios en venta en Central Macedonia, Grecia

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Thermi
3
Municipality of Nea Propontida
11
Thermaikos Municipality
4
Nea Kallikrateia
7
Estudio Borrar
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23 propiedades total found
Estudio en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio
Nea Kallikrateia, Grecia
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 1/1
Introduciendo un nuevo proyecto en Halkidiki, Grecia, ofreciendo lujoso estudio viviendo con…
$119,606
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Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Estudio 1 habitacion en Nea Flogita, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Flogita, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a sólo 150 metros de la playa de Flogita. El…
$137,334
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Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 2/3
Bienvenido a nuestro nuevo proyecto de construcción!Estamos encantados de embarcarnos en est…
$97,627
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DD CO DEDD CO DE
Estudio 1 habitación en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Tesalónica, Comando: En Venta DIHORA Apartamento 34 metros cuadrados en planta baja ideal pa…
$76,161
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Estudio en Thermaikos Municipality, Grecia
Estudio
Thermaikos Municipality, Grecia
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Property Code: HPS5763 - Studio FOR SALE in Thermaikos Peraia for € 118.000 . This 33.00 sq…
$135,801
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Estudio 1 habitacion en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Estudio 1 habitacion
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 19 m²
Este estudio se encuentra en los alrededores de la ciudad de Nea Moudania a 450 metros de la…
$104,026
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Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
El estudio está situado en un popular turista Nea Kallikratia 250 metros de la playa de aren…
$92,467
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Estudio 3 habitaciones en Sozopoli, Grecia
Estudio 3 habitaciones
Sozopoli, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
La nueva casa construida se encuentra en la zona de playa de Delfinia en los alrededores del…
$184,728
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Estudio 1 habitación en Neoi Epivates, Grecia
Estudio 1 habitación
Neoi Epivates, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1
En venta: estudio de nueva construcción de 42 m² en la primera planta en Peraia, a solo 80 m…
$145,225
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Estudio 1 habitacion en Psakoudia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Psakoudia, Grecia
Dormitorios 1
Área 90 m²
El estudio está situado en el pueblo de Psakoudia a 500 metros de la playa. El estudio está …
$161,647
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Estudio 1 habitación en Thermaikos Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 1/4
Apartamento tipo estudio en venta en un complejo residencial en construcción en la zona de P…
$148,635
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Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a 500 metros de la playa de arena de Nea Kal…
$104,026
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Estudio en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio
Nea Kallikrateia, Grecia
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 1/1
Introduciendo un lujoso estudio en un proyecto en construcción ubicado en Halkidiki, Grecia.…
$148,083
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Estudio 1 habitacion en Thermi, Grecia
Estudio 1 habitacion
Thermi, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Código de propiedad: HPS5839 - Estudio para la venta en Thermi Center por € 150.000 . Este 5…
$174,463
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Estudio 5 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Estudio 5 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 333 m²
El complejo se encuentra en los alrededores del pueblo de Vourvourou a 450 metros del mar. H…
$1,91M
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Estudio 1 habitación en Ampelokipi Menemeni Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Ampelokipi Menemeni Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 1
En venta: estudio renovado de 38 m², ubicado en la calle Kapetan Agra 3, en el barrio de Amp…
$81,285
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Estudio 1 habitacion en Thermi, Grecia
Estudio 1 habitacion
Thermi, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Código de propiedad: HPS5837 - Estudio para la venta en Thermi Center por € 155.000 . Este 5…
$180,278
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Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
El estudio está situado en un popular turista Nea Kallikratia 650 metros de la playa de aren…
$86,688
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Estudio 1 habitacion en Nea Irakleia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Irakleia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Número de plantas 2
El complejo consta de tres bloques A-B-CBloque (A) Se desarrolla en una parcela vertical de …
$99,979
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Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a 300 metros de la playa de arena de Nea Kal…
$103,916
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Estudio 1 habitación en Neoi Epivates, Grecia
Estudio 1 habitación
Neoi Epivates, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1
En venta: estudio de nueva construcción de 43 m² en la primera planta en Peraia, a solo 80 m…
$174,270
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Estudio 2 habitaciones en Pefkochori, Grecia
Estudio 2 habitaciones
Pefkochori, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Código de propiedad: 4-755 - Apartamento EN VENTA en Pallini Pefkochori para € 170.000. Esto…
$188,327
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Estudio 1 habitación en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 1/3
RESIDENCE   Location –  Kalamaria   Available for sale first floor apartment wit…
$89,168
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Parámetros de las propiedades en Central Macedonia, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
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