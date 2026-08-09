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Apartamentos en venta en Dion Olympos Municipality, Grecia

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Litochoro
8
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10 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Platamonas, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 3
Área 99 m²
Venta apartamento de 99 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$227,877
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Apartamento en Nea Efesos, Grecia
Apartamento
Nea Efesos, Grecia
Área 146 m²
Apartamento en venta con una superficie de 146 metros cuadrados en la Riviera Olímpica en co…
$99,621
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Apartamento 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 120 m²
Venta viejo dúplex de construcción de 120 metros cuadrados en la costa olímpica. El dúplex e…
$92,095
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
En venta Apartamento de 75 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situad…
$113,348
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Apartamento 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
Venta apartamento de 60 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$126,336
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Apartamento 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta apartamento de 80 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$188,913
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Apartamento 3 habitaciones en Litochoro, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 137 m²
En venta dúplex de 137 metros cuadrados en la costa olímpica. El dúplex está situado en 1a p…
$206,624
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Apartamento 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 67 m²
Venta apartamento de 67 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$102,722
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Apartamento 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Se vende Apartamento de 70 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situad…
$141,685
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Apartamento 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta apartamento de 90 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$253,852
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Tipos de propiedades en Dion Olympos Municipality

2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Dion Olympos Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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