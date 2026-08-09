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Apartamentos en venta en Epanomi, Grecia

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Apartamento en Epanomi, Grecia
Apartamento
Epanomi, Grecia
Área 80 m²
Venta apartamento de 80 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la segu…
$158,511
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Apartamento 2 habitaciones en Epanomi, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Venta apartamento de 84 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está s…
$171,203
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Apartamento 3 habitaciones en Epanomi, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 3
Área 148 m²
En venta Apartamento de 148 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El apartamento está…
$218,431
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Epanomi, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 2
Área 82 m²
Venta apartamento de 82 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está s…
$147,589
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Apartamento 1 habitacion en Epanomi, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Epanomi, Grecia
Dormitorios 1
Área 64 m²
Venta apartamento de 64 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está s…
$153,492
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