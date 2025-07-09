Complejo turístico Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.

Hotel habitaciones en Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.

Radisson Blu Residences Batumi - un exclusivo complejo residencial y hotelero de 5* 26 plantas con un CASINO en la costa, diseño exclusivo de residencias utilizando materiales, muebles y equipos de acuerdo con estándares internacionales Radisson.

Radisson Blu Residences ofrece una oportunidad única para invertir en residencias de marca que combinan el lujo y el alto potencial de ingresos.

Este proyecto proporciona comodidad y elegancia de primera clase, y el nombre Radisson Blu garantiza prestigio, por lo que es una opción ideal para los inversores que quieren combinar la vida sofisticada con inversiones financieras confiables.

Los apartamentos se encargan con una renovación llave en mano, cuyo diseño exclusivo se desarrolla según las normas internacionales de la cadena hotelera Radisson.

Ingresos hasta 14% por año!

28 días para sus propias vacaciones por año!

Lease agreement with Radisson for 20 years!

Sistema de piscina 60/40 (distribución de beneficios del ingreso bruto del uso de todas las habitaciones de hotel de su categoría.)

Primer pago 20%

¡No hay cuotas hasta el 2027 de diciembre!

2a categoría de habitación:

Estudios

Habitación de 31.6 m2 con cama o dos camas individuales.

Habitaciones de un dormitorio

Habitación de 50.1 m2 con un dormitorio separado y sala de cocina.

Infraestructura compleja:

Casino

SPA Centro

Jardín miniatura con plantas

Parque infantil

Playa privada

Piscina exterior climatizada

Restaurante con terraza

Bar y sala de estar en el techo

Aparcamiento subterráneo

Sala de conferencias

Recepción

Gimnasio

Ubicación:

Gonio complejo pueblo

Al mar - 50 m

Al centro de Batumi - 14 km

Al aeropuerto - 8 km

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.