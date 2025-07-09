  1. Realting.com
  Complejo turístico Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.

Complejo turístico Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.

Batumi, Georgia
de
$133,000
BTC
1.5820085
ETH
82.9198304
USDT
131 495.0392755
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
12
Dirección Dirección
Opciones Opciones
Descripción Descripción
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 27371
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/8/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Hotel habitaciones en Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.

Radisson Blu Residences Batumi - un exclusivo complejo residencial y hotelero de 5* 26 plantas con un CASINO en la costa, diseño exclusivo de residencias utilizando materiales, muebles y equipos de acuerdo con estándares internacionales Radisson.

Radisson Blu Residences ofrece una oportunidad única para invertir en residencias de marca que combinan el lujo y el alto potencial de ingresos.

Este proyecto proporciona comodidad y elegancia de primera clase, y el nombre Radisson Blu garantiza prestigio, por lo que es una opción ideal para los inversores que quieren combinar la vida sofisticada con inversiones financieras confiables.

Los apartamentos se encargan con una renovación llave en mano, cuyo diseño exclusivo se desarrolla según las normas internacionales de la cadena hotelera Radisson.

Ingresos hasta 14% por año!
28 días para sus propias vacaciones por año!

Lease agreement with Radisson for 20 years!
Sistema de piscina 60/40 (distribución de beneficios del ingreso bruto del uso de todas las habitaciones de hotel de su categoría.)

Primer pago 20%
¡No hay cuotas hasta el 2027 de diciembre!

2a categoría de habitación:

  • Estudios
  • Habitación de 31.6 m2 con cama o dos camas individuales.
  • Habitaciones de un dormitorio
  • Habitación de 50.1 m2 con un dormitorio separado y sala de cocina.

Infraestructura compleja:

  • Casino
  • SPA Centro
  • Jardín miniatura con plantas
  • Parque infantil
  • Playa privada
  • Piscina exterior climatizada
  • Restaurante con terraza
  • Bar y sala de estar en el techo
  • Aparcamiento subterráneo
  • Sala de conferencias
  • Recepción
  • Gimnasio

Ubicación:

  • Gonio complejo pueblo
  • Al mar - 50 m
  • Al centro de Batumi - 14 km
  • Al aeropuerto - 8 km

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

