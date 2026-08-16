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Obra nueva en venta en Municipio de Kobuleti

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Hotel Grand millennium Kobuleti
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Hotel Grand millennium Kobuleti
Kobuleti, Georgia
de
$140,220
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2030
Número de plantas 32
Área 47–83 m²
Grand Millennium Kobuleti es el principal proyecto de lujo en la costa del Mar Negro, combinando residencias de marca y un complejo de cinco estrellas gestionado por la red internacional Grand Millennium Hotels & Resorts.Principales ventajas:- ✨De lujo y marca de hotel internacional.- 🌊La pr…
Desarrollador
KBK
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KBK
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Complejo residencial SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Complejo residencial SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Complejo residencial SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Complejo residencial SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Complejo residencial SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
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Complejo residencial SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Tsikhisdziri, Georgia
de
$57,684
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 29
Complejo residencial de élite en primera línea de mar, rodeado por un oasis de palmeras y rica flora y fauna, que ofrece impresionantes vistas del Mar Negro. 2.800 residencias frente al mar en tres edificios de gran altura están unidas por una amplia infraestructura recreativa. Una amp…
Agencia
Satellite Estate
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Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
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Apart - hotel Oasis DL
Chakvi, Georgia
de
$57,966
Año de construcción 2026
Número de plantas 16
El complejo está situado en 13 hectáreas de territorio cerrado, hermoso paisaje y es completamente autónomo! Posibles cuotas. Primera entrega - 20% Pago completo - hasta Diciembre 2026. Apartamentos con cocina, apartamentos con uno y dos dormitorios en un pueblo residencial cerrado de élite,…
Agencia
GulfStream
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IresIres
Casa club OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
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Mostrar todo Casa club OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Casa club OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Tsikhisdziri, Georgia
de
$41,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 37
Un nuevo complejo residencial multifuncional de primera calidad situado al pie de la antigua fortaleza de Petra, a pocos pasos de la costa del Mar Negro y la pintoresca banana ranura de Tsikhisdziri, con una playa privada.Pago mensual $ 848 para 60 meses de plazo.El proyecto está siendo ejec…
Agencia
Satellite Estate
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Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
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Kobuleti, Georgia
de
$140,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2030
Número de plantas 32
Área 47–72 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Grand Millennium Kobuleti Premium ComplexGrand Millennium Kobuleti es un nuevo proyecto insignia premium en la primera costa del Mar Negro, que abre un nuevo capítulo en el desarrollo de bienes raíces en Georgia.Esto no es sólo un complejo residencial junto al mar. Es un complejo internacion…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.7 – 72.3
140,220 – 391,864
Agencia
Ambassador Realty Group
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Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Mostrar todo Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Kobuleti, Georgia
de
$63,258
Año de construcción 2027
Número de plantas 28
Área 31–106 m²
28 objetos inmobiliarios 28
Renaissance by Alliance es el nuevo e innovador proyecto deportivo y de bienestar de Alliance Group en la región, ubicado en el balneario climático de Adjara, Kobuleti, en la primera línea de costa, a 30 metros del mar. El complejo combina las torres A, B y C con un podio común y el centr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.0 – 74.8
61,851 – 281,248
Apartamentos 2 habitaciones
74.5 – 106.1
186,912 – 281,248
Estudio
33.4 – 35.7
83,375 – 89,125
Desarrollador
Alliance Group
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Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV
Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV
Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV
Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV
Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV
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Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV
Chakvi, Georgia
de
$23,375
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 11
Moderno complejo residencial de dos bloques, situado a 80 m del mar, a 800 m del Jardín Botánico y a 10 km del centro de Batumi. Apartamentos con vistas al mar y a la montaña en la pintoresca zona de Green Cape.Características:Dos accesos directos al mar.Spa, gimnasio, tiendas, aparcamiento …
Agencia
GulfStream
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Complejo residencial Kobuleti Resort
Complejo residencial Kobuleti Resort
Complejo residencial Kobuleti Resort
Complejo residencial Kobuleti Resort
Complejo residencial Kobuleti Resort
Mostrar todo Complejo residencial Kobuleti Resort
Complejo residencial Kobuleti Resort
Kobuleti, Georgia
de
$43,750
Año de construcción 2029
Número de plantas 35
Área 35–83 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Esto es más que un complejo residencial clásico; es un espacio único para la convivencia armónica, la recuperación y el biohacking en la costa del pintoresco Kobuleti. El proyecto está siendo desarrollado por un desarrollador confiable con más de 11 años de experiencia, 3 proyectos premium c…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.4
62,200
Apartamentos 2 habitaciones
82.6
100,000
Estudio
35.0
43,750
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial Dreamland Oasis
Complejo residencial Dreamland Oasis
Complejo residencial Dreamland Oasis
Complejo residencial Dreamland Oasis
Complejo residencial Dreamland Oasis
Complejo residencial Dreamland Oasis
Complejo residencial Dreamland Oasis
Chakvi, Georgia
de
$156,763
Año de construcción 2021
Área 35–107 m²
12 objetos inmobiliarios 12
Un complejo único en un área de 100,000 m2 en una zona subtropical ecológicamente limpia en la costa del Mar Negro, a solo 9 km de la ciudad de Batumi. El complejo combina el Dreamland Oasis Hotel, apartamentos privados y más de 50 objetos de su propia infraestructura. 1 Los apartamentos d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
58.9 – 88.4
106,713 – 180,824
Apartamentos 2 habitaciones
107.4
251,811
Apartamento
35.0 – 38.0
66,328 – 88,886
Desarrollador
Dreamland Oasis Chakvi
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Complejo residencial ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complejo residencial ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complejo residencial ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complejo residencial ZhK Capital City Group Lot P033OE
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Complejo residencial ZhK Capital City Group Lot P033OE
Kobuleti, Georgia
de
$24,990
Número de plantas 12
Residencial complejo clase de confort Rustaveli 27 se encuentra en el centro de Kobuleti.Desde el quinto piso y arriba hay una vista del mar.Alrededor del complejo residencial infraestructura bien desarrollada - tiendas, restaurantes, escuelas y jardines de infancia.El mar está a 450 metros …
Agencia
GulfStream
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Centro de negocios Kobuleti
Centro de negocios Kobuleti
Centro de negocios Kobuleti
Centro de negocios Kobuleti
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Centro de negocios Kobuleti
Kobuleti, Georgia
de
$380,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
En el centro de Kobuleti, a poca distancia del mar, se vende una gran nueva casa de dos plantas construida capitalmente y un edificio de nueva construcción, separado para cualquier tipo de actividad comercial. como un supermercado, por lo que un jardín de infantes moderno, actualmente los pr…
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Property of Georgia
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