Apart hotel Oasis DL

El complejo está situado en 13 hectáreas de territorio cerrado, hermoso paisaje y es completamente autónomo! Posibles cuotas. Primera entrega - 20% Pago completo - hasta Diciembre 2026. Apartamentos con cocina, apartamentos con uno y dos dormitorios en un pueblo residencial cerrado de élite, situado en los suburbios del complejo de Batumi en el territorio de 13 hectáreas en la costa del Mar Negro rodeado de vegetación. En el territorio del complejo hay 4 piscinas, restaurantes de cocina georgiana e internacional, tiendas de alimentos, boutiques, salón de belleza, waterquark, estacionamiento, lavandería. El área está vigilada todo el día. Todos los apartamentos están reformados según los proyectos de los mejores diseñadores del mundo y están equipados con muebles y electrodomésticos de alta calidad. Los propietarios de apartamentos y apartamentos tienen acceso gratuito a toda la infraestructura del complejo. Los apartamentos propuestos están ubicados en el bloque No 12, que ya ha sido construido y puesto en funcionamiento en 2016. Es posible comprar en el bloque No 13 la fecha de puesta en marcha de la cual en 2015.

Lot P020DL