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Apart hotel Oasis DL

Chakvi, Georgia
de
$57,966
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ID: 20999
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/7/26

Localización

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  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Barrio
    Municipio de Kobuleti
  • Ciudad
    Chakvi
  • Dirección
    David Aghmashenebli Street, 16

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    16

Sobre el complejo

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El complejo está situado en 13 hectáreas de territorio cerrado, hermoso paisaje y es completamente autónomo! Posibles cuotas. Primera entrega - 20% Pago completo - hasta Diciembre 2026. Apartamentos con cocina, apartamentos con uno y dos dormitorios en un pueblo residencial cerrado de élite, situado en los suburbios del complejo de Batumi en el territorio de 13 hectáreas en la costa del Mar Negro rodeado de vegetación. En el territorio del complejo hay 4 piscinas, restaurantes de cocina georgiana e internacional, tiendas de alimentos, boutiques, salón de belleza, waterquark, estacionamiento, lavandería. El área está vigilada todo el día. Todos los apartamentos están reformados según los proyectos de los mejores diseñadores del mundo y están equipados con muebles y electrodomésticos de alta calidad. Los propietarios de apartamentos y apartamentos tienen acceso gratuito a toda la infraestructura del complejo. Los apartamentos propuestos están ubicados en el bloque No 12, que ya ha sido construido y puesto en funcionamiento en 2016. Es posible comprar en el bloque No 13 la fecha de puesta en marcha de la cual en 2015.

Lot P020DL

Localización en el mapa

Chakvi, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
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