Complejo residencial Hotel rooms at Rotana Resort & Spa Batumi.

Batumi, Georgia
$133,000
11
ID: 27374
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/8/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Hotel habitaciones en Rotana Resort & Spa Batumi. Gonio.

Rotana Resort & Spa Batumi es un exclusivo complejo residencial y hotelero de 5* 27 plantas con un CASINO en la costa, desde un hotelero de lujo de los Emiratos Árabes Unidos.

Rotana Resort & Spa ofrece una oportunidad única para invertir en residencias de marca que combinan el lujo y el alto potencial de ingresos.

Este proyecto proporciona comodidad y elegancia de primera clase, y el nombre Radisson Blu garantiza prestigio, por lo que es una opción ideal para los inversores que quieren combinar la vida sofisticada con inversiones financieras confiables.

Los apartamentos se encargan con una renovación llave en mano, cuyo diseño exclusivo se desarrolla según las normas internacionales de la cadena hotelera Radisson.

Ingresos hasta 14% por año!

Pago de baja 20%
¡No hay cuotas hasta el 2027 de diciembre!

2a categoría de habitación:

  • Estudios
  • Habitación de 29 m2 con cama o dos camas individuales.
  • Habitaciones de un dormitorio
  • Habitación de 49,5 m2 con un dormitorio separado y una sala de cocina.

Infraestructura del complejo:

  • Casino
  • SPA Centro
  • Jardín con plantas
  • Parque infantil
  • Playa privada
  • Piscina al aire libre
  • Piscina cubierta
  • Restaurante con terraza
  • Bar y sala de estar en el techo
  • Aparcamiento subterráneo
  • Sala de conferencias
  • Recepción
  • Gimnasio

Ubicación:

  • Gonio complejo pueblo
  • Al mar - 50 m
  • Al centro de Batumi - 14 km
  • Al aeropuerto - 8 km

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Batumi, Georgia

