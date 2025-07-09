Complejo residencial Hotel rooms at Rotana Resort & Spa Batumi.

Hotel habitaciones en Rotana Resort & Spa Batumi. Gonio.

Rotana Resort & Spa Batumi es un exclusivo complejo residencial y hotelero de 5* 27 plantas con un CASINO en la costa, desde un hotelero de lujo de los Emiratos Árabes Unidos.

Rotana Resort & Spa ofrece una oportunidad única para invertir en residencias de marca que combinan el lujo y el alto potencial de ingresos.

Este proyecto proporciona comodidad y elegancia de primera clase, y el nombre Radisson Blu garantiza prestigio, por lo que es una opción ideal para los inversores que quieren combinar la vida sofisticada con inversiones financieras confiables.

Los apartamentos se encargan con una renovación llave en mano, cuyo diseño exclusivo se desarrolla según las normas internacionales de la cadena hotelera Radisson.

Ingresos hasta 14% por año!

Pago de baja 20%

¡No hay cuotas hasta el 2027 de diciembre!

2a categoría de habitación:

Estudios

Habitación de 29 m2 con cama o dos camas individuales.

Habitaciones de un dormitorio

Habitación de 49,5 m2 con un dormitorio separado y una sala de cocina.

Infraestructura del complejo:

Casino

SPA Centro

Jardín con plantas

Parque infantil

Playa privada

Piscina al aire libre

Piscina cubierta

Restaurante con terraza

Bar y sala de estar en el techo

Aparcamiento subterráneo

Sala de conferencias

Recepción

Gimnasio

Ubicación:

Gonio complejo pueblo

Al mar - 50 m

Al centro de Batumi - 14 km

Al aeropuerto - 8 km

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.