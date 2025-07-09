  1. Realting.com
Piso en edificio nuevo Bakuriani 4Rest

Bakuriani, Georgia
de
$22,000
;
4
ID: 20851
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/11/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Samtsje-Yavajeti
  • Barrio
    Municipio de Bordzhomi
  • Ciudad
    Bakuriani

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Sobre el complejo

Bakuriani 4Rest Calle K. Tsakadze, n.º 32 Bakuriani 4Rest es un complejo residencial tipo resort, que se encuentra al pie de la montaña Kohta, en el borde del bosque de coníferas, a 500 metros de la pista de esquí de 25 años de antigüedad, cerca de la carretera Kokhta - Mitarbi. El complejo incluye: - 4 bloques residenciales - Estacionamiento de tipo abierto - Área protegida - Área recreativa con juegos infantiles.

Localización en el mapa

Bakuriani, Georgia
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas
Ocio

