Piso en edificio nuevo Bakuriani 4Rest

Bakuriani 4Rest Calle K. Tsakadze, n.º 32 Bakuriani 4Rest es un complejo residencial tipo resort, que se encuentra al pie de la montaña Kohta, en el borde del bosque de coníferas, a 500 metros de la pista de esquí de 25 años de antigüedad, cerca de la carretera Kokhta - Mitarbi. El complejo incluye: - 4 bloques residenciales - Estacionamiento de tipo abierto - Área protegida - Área recreativa con juegos infantiles.