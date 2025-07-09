Complejo turístico Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.

Hotel habitaciones en Wyndham Residences Batumi. Gonio.
Wyndham Residences Batumi es un hotel único de 25 plantas, diseño exclusivo de residencias utilizando materiales, muebles y equipos según las normas internacionales de Wyndham.
Wyndham Branded Residencias incorporan los estrictos estándares de Wyndham International, combinando calidad excepcional con el diseño moderno.
Este proyecto de inversión promete un alto nivel de comodidad y funcionalidad, por lo que es una excelente opción para los inversores que buscan altos rendimientos en un entorno de prestigio.
El precio incluye acabado llave en mano, lo que significa la presencia de todo el equipo necesario: lavadora, aire acondicionado, TV, plancha y tabla de planchar, nevera, estufa eléctrica, hervidor eléctrico, cafetera.
Ingresos hasta 14% por año!
60 días para sus propias vacaciones por año!
Lease agreement with Wyndham for 20 years!
Sistema de piscina 60/40 (distribución de beneficios del ingreso bruto del uso de todas las habitaciones de hotel de su categoría.)
Pago de baja 30%
¡No hay cuotas hasta el 2027 de diciembre!
2 categorías de habitaciones:
Infraestructura compleja:
Ubicación:
Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.