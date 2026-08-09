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Hotel Grand millennium Kobuleti
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Hotel Grand millennium Kobuleti
Hotel Grand millennium Kobuleti
Mostrar todo Hotel Grand millennium Kobuleti
Hotel Grand millennium Kobuleti
Kobuleti, Georgia
de
$140,220
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2030
Número de plantas 32
Área 47–83 m²
Grand Millennium Kobuleti es el principal proyecto de lujo en la costa del Mar Negro, combinando residencias de marca y un complejo de cinco estrellas gestionado por la red internacional Grand Millennium Hotels & Resorts.Principales ventajas:- ✨De lujo y marca de hotel internacional.- 🌊La pr…
Desarrollador
KBK
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Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
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Kobuleti, Georgia
de
$140,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2030
Número de plantas 32
Grand Millennium Kobuleti Premium ComplexGrand Millennium Kobuleti es un nuevo proyecto insignia premium en la primera costa del Mar Negro, que abre un nuevo capítulo en el desarrollo de bienes raíces en Georgia.Esto no es sólo un complejo residencial junto al mar. Es un complejo internacion…
Agencia
Ambassador Realty Group
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Complejo residencial Kobuleti Resort
Complejo residencial Kobuleti Resort
Complejo residencial Kobuleti Resort
Complejo residencial Kobuleti Resort
Complejo residencial Kobuleti Resort
Mostrar todo Complejo residencial Kobuleti Resort
Complejo residencial Kobuleti Resort
Kobuleti, Georgia
de
$43,750
Año de construcción 2029
Número de plantas 35
Área 35–83 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Esto es más que un complejo residencial clásico; es un espacio único para la convivencia armónica, la recuperación y el biohacking en la costa del pintoresco Kobuleti. El proyecto está siendo desarrollado por un desarrollador confiable con más de 11 años de experiencia, 3 proyectos premium c…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.4
62,200
Apartamentos 2 habitaciones
82.6
100,000
Estudio
35.0
43,750
Agencia
Geo Estate
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TekceTekce
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Mostrar todo Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Kobuleti, Georgia
de
$63,258
Año de construcción 2027
Número de plantas 28
Área 31–106 m²
28 objetos inmobiliarios 28
Renaissance by Alliance es el nuevo e innovador proyecto deportivo y de bienestar de Alliance Group en la región, ubicado en el balneario climático de Adjara, Kobuleti, en la primera línea de costa, a 30 metros del mar. El complejo combina las torres A, B y C con un podio común y el centr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.0 – 74.8
61,851 – 281,248
Apartamentos 2 habitaciones
74.5 – 106.1
186,912 – 281,248
Estudio
33.4 – 35.7
83,375 – 89,125
Desarrollador
Alliance Group
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