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Apartamentos en venta en Larnaca District, Chipre

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Larnaca
1524
Aradippou
663
Oroklini
201
Kiti
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Apartamento 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
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Apartamento 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
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Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
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Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
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Aradippou, Chipre
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Área 202 m²
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Apartamento 2 habitaciones en Kiti, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kiti, Chipre
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Piso 3
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Ático Ático 1 habitacion en Larnaca, Chipre
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Larnaca, Chipre
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Apartamento 3 habitaciones en Larnaca District, Chipre
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Larnaca District, Chipre
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Un apartamento de 3 dormitorios en el tercer piso de un nuevo desarrollo cerrado en Livadia,…
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Apartamento 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
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Piso 1/3
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Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
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Aradippou, Chipre
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Área 197 m²
Piso 2/6
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Apartamento 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
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Piso 1/4
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Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
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Área 143 m²
Piso 1/3
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Apartamento 3 habitaciones en Pervolia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pervolia, Chipre
Dormitorios 3
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Área 89 m²
Casa totalmente reformada de 3 dormitorios en un complejo frente al mar: Pervolia, Larnaca. …
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Apartamento 1 habitacion en Aradippou, Chipre
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Piso 2/6
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Apartamento 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
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Larnaca, Chipre
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Piso 2
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Piso 1/4
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Piso 1
Un moderno apartamento de 1 dormitorio en la primera planta de un desarrollo residencial con…
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Larnaca, Chipre
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Área 48 m²
Piso 2
Un moderno apartamento de 1 dormitorio en el segundo piso de un desarrollo residencial conte…
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Área 129 m²
Piso 1/4
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Ático Ático 1 habitacion
Aradippou, Chipre
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Área 106 m²
Piso 2/6
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Piso 3
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Tipos de propiedades en Larnaca District

áticos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Larnaca District, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
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